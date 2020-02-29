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لوكسمبورج تعلن عن أول حالة إصابة بكورونا

السبت، 29 فبراير 2020 11:31 م
لوكسمبورج تعلن عن أول حالة إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل (رويترز)

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قالت محطة (أر.تي.إل) إن لوكسمبورج أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت.

ونقلت المحطة عن وزيرة الصحة بوليت لينرت، قولها إن الحالة لرجل فى الأربعينات سافر فى الآونة الأخيرة إلى إيطاليا وعاد عبر مطار شارلوروا البلجيكي.

أثر الانتشار الكبير لفيروس كورونا، بصورة سلبية على اقتصادات دول العالم على اختلافها، وهو ما ترك بالطبع تأثيرا سلبيا على ثروت الأغنياء وأصحاب المليارات، من المستثمرين حول دول العالم.

وكشف تقرير لموقع قناة الحرة الأمريكية، أن ثروات 500 أغنى رجل فى العالم، هوت الأسبوع الماضى فقط، بمقدار 444 مليار دولار أمريكى، مع استمرار تفشى فيروس كورونا القاتل، بحسب مخاوف كبيرة أثرت على سوق المال، بحسب بلومبرج.

وفى سياق آخر، قالت أذربيجان، اليوم السبت، إنها أغلقت حدودها مع إيران لمدة أسبوعين لمنع تفشى فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات فى إيران إلى 43، وهو أعلى عدد خارج الصين، وتعد إيران بؤرة لتفشى الفيروس فى الشرق الأوسط حيث أعلنت عدة دول فى المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.

وقالت حكومة أذربيجان، فى بيان، إن مواطنين اثنين أودعا فى الحجر الصحى بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا، مضيفة أنهما قدما من إيران.

 

 


لوكسمبورج

أخبار لوكسمبورج

أول حالة إصابة بكورونا

كورونا

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