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لافروف يبحث التسوية فى سوريا وليبيا مع مفوض السياسية الخارجية بأوروبا

السبت، 29 فبراير 2020 12:00 ص
لافروف يبحث التسوية فى سوريا وليبيا مع مفوض السياسية الخارجية بأوروبا سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا
موسكو /أ ش أ/

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بحث وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفى، الجمعة، مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، سبل التسوية فى سوريا وليبيا.

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان الجمعة- أن الاتصال الهاتفى تم بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وتم التركيز خلاله على حل الوضع فى سوريا وليبيا وفقا لتوصيات مجلس الأمن الدولي، كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن السلطات التركية أعلنت، فى وقت سابق، مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السورى فى محافظة إدلب، أمس الخميس.

وكانت روسيا قد أكدت، فى وقت سابق، أن الجانب التركي، لم ينفذ التزاماته فى إطار اتفاق (سوتشي) حول إدلب، الذى توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

 


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مفوض السياسية الخارجية

الاتحاد الأوروبى

سوريا

ليبيا

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