اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 06:41 م
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كيف تتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى وسائل النقل العام والأماكن المزدحمة

السبت، 29 فبراير 2020 06:00 م
كيف تتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى وسائل النقل العام والأماكن المزدحمة كيفية تجنب التقاط فيروس كورونا فى الأماكن العامة
كتبت إيناس البنا

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مع انتشار المخاوف من فيروس كورونا ودخوله لعدد كبير من الدول، قد يتجنب الكثير الخروج في التجمعات أو مخالطة الأخرين ، وللمساعدة في تهدئة مخاوفك من فيروس كورونا ، نقدم في التقرير التالى معلومات مفيدة حول كيفية الخروج بأمان من الأماكن المزدحمة .

وتقدم هيئة الصحة البريطانية " NHS" نصائح لتفادى فيروس كورونا في المهرجانات أوالتجمعات الشعبية، أوعند حضور حفلة موسيقية أو حتى في وسائل النقل العام.

صورة خبر تفادى الاصابة بكرورنا
صورة خبر تفادى الاصابة بكرورنا

 

وحذرت من إن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الابتعاد عن الأماكن العامة هم الأشخاص الذين كانوا في مناطق:

- مقاطعة هوبى في الصين في آخر 14 يومًا.

- إلى إيران .

- أجزاء أخرى من البر الرئيسي للصين أو تايلاند أو اليابان أو هونج كونج أو تايوان أو سنغافورة أو ماليزيا أو ماكاو في آخر 14 يومًا ، ويكون لديك سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ضيق في التنفس

- إلى أجزاء أخرى من شمال إيطاليا (في أي مكان إلى الشمال من بيزا وفلورنسا وريميني) ، وفيتنام ، وكمبوديا ، ولاوس أو ميانمار منذ 19 فبراير ، وتعاني من السعال وارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس

- كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب بفيروس كورونا المؤكد

اصابات كورونا
اصابات كورونا

 

في غضون ذلك، تحدثت الدكتورة كلوديا باستيدس، طبيبة بابل هيلث ، أثناء حديثها إلى موقع " mirror" أونلاين ، عن أن نقل وسائل النقل العام يجب أن يكون آمناً طالما كنت حريصًا.

وأوضحت: "كلما كنت على اتصال وثيق مع أشخاص آخرين لفترة من الوقت ، يزداد خطر إصابتك بالعدوى، هذا لا ينطبق فقط على فيروس التاج ولكن على العديد من الفيروسات والبكتيريا أيضًا.

"ومع ذلك ، على حد علمنا حاليًا ، ينتشر فيروس كورونا من قِبل أشخاص مصابين يسعلون أو يعطسون قطرات مملوءة بالفيروسات.

"لذا ، إذا قام الناس بتغطية أفواههم وأنوفهم بمنديل عند السعال أو العطس ، بدلاً من استخدام أيديهم العارية، ثم لمس أيديهم المصابة على الأسطح على متن الحافلة أو تحت الأرض ،سيتم تقليل خطر انتشار العدوى."

وأضافت الدكتورة باستيدس أنه أثناء غسل يديك عندما تكون بالخارج ويمكن أن يكون أمرًا صعبًا ، لذا يجب أن يكون مطهر الأيدي كإجراءً مؤقتًا.

وأضافت: "إذا كنت تتأكد من غسل يديك بانتظام وتجنب لمس وجهك بأيدي غير مغسولة، فأنت أقل احتمالًا أن تحمل الفيروس على يديك وأن تنقله إلى جسمك عبر الأغشية المخاطية للعينين أو الأنف أو فم.

"يمكن أن يكون معقم اليدين مفيدًا جدًا في هذه المواقف حيث أنه من الأسهل استخدامه عند الخروج وتنظيف يديك."


فيروس كورونا

انتقال فيروس كورونا

تجنب فيروس كورونا

غسل اليدين

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