اليوم السابع
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كورونا يواصل هجومه على نواب إيران.. إصابة جديدة لنائبة بالفيروس القاتل

السبت، 29 فبراير 2020 06:13 م
كورونا يواصل هجومه على نواب إيران.. إصابة جديدة لنائبة بالفيروس القاتل النائبة الإيرانية معصومة آقابور عليشاهي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهى نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد المتفشى فى إيران، وحصد حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593، فى أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

 

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع فى إيران، وتضاربت أعداد المتوفيين بين وزارة الصحة الإيرانية وأعداد أخرى أعلنتها بى بى سى على نسختها الفارسية التى كشفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية وهو رقم رفضته الصحة الإيرانية.

 

وتواجة هذه الوزارة داخل إيران وخارجها اتهامات بعدم الشفافية بعد تفشى الفيروس، وأصبحت إيران تتصدر إيران قائمة الدول التى شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ الفيروس.

 

كما أعلن متحدث البرلمان الإيرانى، أسد الله عباسى، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحسين اشعار آخر.

 

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية من "أسبوع صعب مرتقب"، ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء فى المنازل والالتزام بالإرشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشى العدوى.

 

ويتوغل فيروس كورونا فى إيران، بشكل مخيف، فى الأسبوع الثانى له منذ الاعلان عن تفشیه فى 20 فبراير الجارى، ویواصل انتشاره فى مواقع حساسة فى هيكل السلطة بين المسئولين، حيث أعلن فريد الدين حداد عادل، نجل صهر المرشد (شقيقته متزوجة من نجل المرشد مجتبى خامنئى) اصابته بكورونا، وفريد الدين هو نجل غلام على حداد عادل عضو تشخيص مصلحة النظام مستشار على خامنئى.

 

وأكدت مواقع إيرانية إصابة مصطفى بور محمدى وزير العدل الأسبق ومستشار رئيس السلطة القضائية، بفيروس كورونا، ويخضع الان فى احدى مستشفيان العاصمة طهران، كما أشارت مواقع إيرانية إلى وفاة نائب منتخب فى البرلمان رمضانى دستك.

 

ويرتفع بذلك عدد المسئولين المصابين والمتوفيين بالفيروس القاتل لأكثر من 5، وكانت أكدت وسائل اعلامية الأسبوع الماضى إصابة كل من، نائبة الرئيس روحانى معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة ايرج حريرجى، ورئيس لجنة الامن القومى فى البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب المعتدل محمود صادقى، فضلا عن وفاة سفير طهران الأسبق فى مصر سيد هادى خسرو شاهى (81 عاما)، ووفاة لاعبة كرة شابة الهام بخشى 23 عاما متأثرة بإصابتها بالفيروس.

 

من جانبه، عقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى، مؤتمره الصحفى الأسبوعى على الإنترنت عبر "فيديو كنفرانس" بسبب بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلد وفقا لوكالة مهر.


ايران

كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا

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