اليوم السابع
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كابوس كورونا يواصل عبور الحدود بـ81 ألف إصابة.. شاهد الخريطة الكاملة (فيديو)

السبت، 29 فبراير 2020 02:06 ص
كابوس كورونا يواصل عبور الحدود بـ81 ألف إصابة.. شاهد الخريطة الكاملة (فيديو) كورونا
إيمان حنا

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بات "كورونا" شبحا يطارد العالم، يزداد انتشاره بشكل غير مسبوق، ليسجل معدلات إصابة مطردة بكل دقيقة، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 81 ألف إصابة بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم.
 
 
الصين
2,788حالة وفاة و78,824 مصاباً
هونج كونج 92 مصابا وحالتا وفاة 
 
كوريا الجنوبية : 2.337 مصابا و13 وفاة
اليابان : 927 مصابا و9 وفيات 
إيطاليا: 6950 مصابا و15 وفاة
إيران : 388 مصابا و34 وفاة 
سنغافورة : 96 مصابا 
أمريكا : 60 مصابا 
ألمانيا: 53 مصابا
الكويت : 45 مصابا
تايلاند: 41 مصابا 
فرنسا: 38 مصابا وحالتا وفاة
البحرين : 36 مصابا 
تايوان: 34 مصابا وحالة وفاة واحدة
ماليزيا: 25 مصابا
أستراليا: 23 مصابا
الإمارات : 19 مصابا 
إسبانيا : 17 مصابا
فيتنام : 16 مصابا
بريطانيا: 15 مصابا
كندا : 14 مصابا
السويد : 7 مصابين 
العراق : 6 مصابين 
عمان : 6 مصابين 
روسيا: 5 مصابين
كرواتيا: 5 مصابين
سويسرا: 5 مصابين
اليونان : 4 مصابين 
الفلبين: 3 مصابين وحالة وفاة واحدة
الهند : 3 مصابين 
إسرائيل : 3 مصابين 
لبنان : 3 مصابين 
باكستان : 2 حالة إصابة
فنلندا: 2 حالة إصابة
أستريا: 2 حالة إصابة
 
نيوزيلندا: 2 حالة إصابة
الجزائر: حالة إصابة واحدة
أفغانسان : حالة إصابة واحدة
مقدونيا الشمالية: حالة إصابة واحدة
جورجيا: حالة إصابة واحدة
استونيا: حالة إصابة واحدة
ليتوانيا: حالة إصابة واحدة
بلجيكا : حالة إصابة واحدة
رومانيا : حالة إصابة واحدة
بلاروسيا: حالة إصابة واحدة
نيبال: حالة إصابة واحدة
سرسلانكا: حالة إصابة واحدة
كمبوديا: حالة إصابة واحدة
الدنمارك : حالة إصابة واحدة
البرازيل: حالة إصابة واحدة
نيجيربا: حالة إصابة واحدة 
أذربيجان : إصابة واحدة
النرويج: إصابة واحدة

خريطة كورونا

انتشار فيروس كورونا

اخر الاخبار

وباء كورونا

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