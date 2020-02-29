اليوم السابع
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فرنسا تعلن عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 02:23 ص
فرنسا تعلن عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا ارشيفية
رويترز

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 أعلنت فرنسا امس الجمعة عن تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.
 
وقال الوزير إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.
 
وبشكل منفصل، قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على حسابها على تويتر إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.
 
ومن جهة اخرى كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تواصل مكتبها  بالقاهرة، ووزارة الصحة والسكان مع السلطات الفرنسية لطلب معلومات إضافية، حول حالتي كورونا يعتقد أنهما خرجا من مصر إلى فرنسا، وذلك طبقا للقوانين الدولية المتعلقة بالصحة.
 
وأوضحت المنظمة فى بيان صحفى أن المعلومات المطلوبة تتضمن تاريخ السفر من القاهرة، وتاريخ الإصابة، وفترة تواجد الحالتين في مصر، لتحديد إذا ما كانت الإصابة حدثت في مصر أم لا.
 
 
وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه حتى يتم التوصل لهذه المعلومات لا يمكن تأكيد أو إغفال احتمالية انتقال العدوى في مصر.
 
وكان وزير الصحة الفرنسي قد كتب تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفيد بأن فرنسا اكتشفت حالتي كورونا وتبين أنهما كانا في زيارة لمصر منذ فترة وجيزة.
 

فرنسا

كورونا

الامم المتحدة

أوليفييه فيران

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