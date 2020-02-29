اليوم السابع
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ضبط 16 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مواعيد التشغيل بالبحيرة

السبت، 29 فبراير 2020 01:37 م
ضبط 16 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مواعيد التشغيل بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط  16 مخبز بمركز الرحمانية لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاي و 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده   عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

    

 


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