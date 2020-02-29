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صندوق تطوير التعليم ينظم ملتقى توظيف لتأهيل طلاب مجمعات التكنولوجيا لسوق العمل

السبت، 29 فبراير 2020 10:10 ص
صندوق تطوير التعليم ينظم ملتقى توظيف لتأهيل طلاب مجمعات التكنولوجيا لسوق العمل أعضاء صندوق تطوير التعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء  «يوم التوجيه الوظيفى"، الخاص بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بـ«دمو» فى الفيوم، والذى يعد أحد مشروعات الصندوق فى مجال التعليم الفني. وصرح أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن «يوم التوجيه الوظيفى» هو ملتقى للتوظيف يتم تنظيمه سنويا بمجمع التعليم التكنولوجي في الفيوم، حيث شارك بالحضور هذا العام الدكتور  رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني. 
 
وأضاف - في بيان صحفى، أن هذا العام شهد مشاركة 16 شركة بالملتقى، تهدف لتعريف الطلاب بكل المدارس الصناعية في الفيوم وطبيعة العمل بها، والتعرف على مسوغات التعيين الخاصة بهذه الشركات، وتخلل اليوم مجموعة من ورش العمل لبعض الشركات والتعريف بتخصصات الشركات، بالإضافة إلى شركات خاصة بخدمة المجتمع لتعليم الطلبة كتابة "c.v”، وكيفية التعريف بأنفسهم والتقدم للعمل.
 
وأوضح «الحيوي» أن الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو تعريف الطلبة بالشركات، ليستطيع كل طالب تحديد التخصص الذي يرغب في تعلمه، بالإضافة إلى عرض مستوى الطلبة على الشركات، لتوفيز فرص عمل لهم بتلك الشركات، من الطلبة المؤهلين تأهيلا جيداً .
 
وأشار إلى أن الشركات المشاركة تنوعت ما بين شركات أجهزة كهربائية وميكانيكية، وشركة حديد، مشيراً إلى أن وجود الشركات ومناقشاتهم مع الطلبة وملاحظة مهارتهم، تعتبر دعاية جيدة للمجمع، فنحن نحتاج لتعريف الطلبة والجمهور بالمجمع خاصة طلاب المرحلة الاعدادية لكي يختاروا إذا كانوا في المرحلة الثانوية يقدمون على ثانوي صناعي أو ثانوي عام. 
 
وأضاف «الحيوي» أن المجمع يقوم بإعداد الطلبة في مرحلة الدبلوم الفني، وعدد الدفعة الحالية حوالي 200 طالب، مدربون بأعلى كفاءة، ونهدف إلى جعل مجمع الفيوم مركز تدريب وتأهيل فني لكل مدارس التعليم الصناعي لتسهيل وصول الطالب لسوق العمل، وتأهيل طلبة التعليم الصناعي، منوها أن المجمع به كلية تكنولوجية موجودة وقد تخرج منها دفعة واحدة حتى الآن. 
 
وأشار إلى أن الدكتور ضا حجازي، تفقد المعرض الخاص بالطلبة، وناقشهم حول أهمية التعليم الفني، ودوره الهام لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى جولة تفقدية بالمعامل والورش الموجودة بالمجمع. 
 
 
وأعرب الأمين العام لصندوق تطوير التعليم عن شكره وتقديره للشركات التي حرصت على المشاركة في هذا اليوم، مؤكداً على دوام التواصل معهم، للمساهمة في إعداد برامج تأهيل للطلاب، لتخريج طلبة مستعدون ومؤهلون لسوق العمل.
 
 
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