اليوم السابع
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صبحي حسانين يفوز بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي الرياضي للجامعات

السبت، 29 فبراير 2020 09:26 م
صبحي حسانين يفوز بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي الرياضي للجامعات صبحى حسانين
كتب _ رامى ناجى

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نجح  صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالفوز بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي للجامعات خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بسلطنة عمان.
 
وقد اجريت انتخابات المكتب التنفيذي  للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اليوم حيث شارك فيها ممثلو ١٧ دولة عربية، وهي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن .
 
واحتفظ كل من الدكتور سعيد الحساني والدكتور حمد كرم بمنصبي الرئيس والأمين العام، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي من العراق الدكتور ازاد حسن قادر محققًا العلامة الكاملة ومن مصر الدكتور صبحي حسانين، ومن تونس الدكتورة آية البلطي، ومن  الجزائر السيد حملاوي عبد الحليم، ومن سلطنة عمان الدكتور سالم العريمي، ومن سوريا السيد عامر طلاس، ومن فلسطين السيد قتيبة علاونة ومن موريتانيا الدكتور محمد الأمين احمد زيدان .
 
 
وقد عقد المكتب التنفيذي اول اجتماعاته بعد الانتخابات برئاسة الدكتور الحساني وتم انتخاب نواب الرئيس حيث حصل الدكتور صبحي حسانين على منصب النائب الأول بالإجماع، وكل من الدكتور سالم العريمي والسيد عبد الحليم حملاوي نائبين .
 
كما تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان رئيسية وهي لجنة التسويق واللجنة الفنية ولجنة رياضة، وتم تعيين الدكتورة آية البلطي رئيسا للجنة المرأة.

صبحى حسانين

رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

للاتحاد العربي للجامعات

أخبار الرياضة المصرية

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