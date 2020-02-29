اليوم السابع
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سفير روسيا بالأمم المتحدة: موسكو مستعدة للعمل على خفض التصعيد فى إدلب

السبت، 29 فبراير 2020 10:39 ص
سفير روسيا بالأمم المتحدة: موسكو مستعدة للعمل على خفض التصعيد فى إدلب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
أ ش أ

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن موسكو مستعدة للعمل على خفض للتصعيد فى منطقة إدلب فى شمال غرب سوريا، وأضاف نيبيزيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية - أنه يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى إدلب، مشيراً إلى أن السلطات السورية تملك الحق الكامل للرد على هجمات الإرهابيين على الأراضى السورية.
 
وتابع، "فى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التى تأتى من داخل منطقة خفض التصعيد فى إدلب، فإنه من حق الجيش السورى بالطبع الرد على الهجمات والتصدى للإرهابيين، لا يمكننا أن نحظر على الجيش السورى تنفيذ المطالب الواردة فى قرارات مجلس الأمن الدولى حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضى السورية".
 
وقال، "يجب توحيد الجهود لضمان التهدئة فى إدلب لكن دون وقف قتال الإرهابيين، نحن على قناعة بأن الالتزام بالاتفاقات، بما فيها حول خفض التصعيد سيسمح بتفادى تكرار مثل هذه المآسى فى المستقبل"، مؤكدا استعداد العسكريين الروس لمواصلة العمل على الأرض.
 
وكان البيت الأبيض، قد أعلن إن الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى أردوغان، اتفقا على ضرورة "وقف سوريا وروسيا هجومهما في إدلب"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
 
وكان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، صرح يوم أمس الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك.
 
وأضاف بيسكوف - عقب اجتماع الرئيس الروسى مع أعضاء المجلس وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الجانب التركى لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك فى أماكن تجمع الإرهابيين فى إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا فى مناطق العمليات الهجومية التى قامت بها العصابات الإرهابية".
 
وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدًا أن القوات التركية فشلت فى السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية.
 

روسيا

الامم المتحده

موسكو

سوريا

ادلب

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