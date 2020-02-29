رفع 80 طن قمامة وإزالة 261 حالة إشغالات بشوارع بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

بذلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف،برئاسة وجيه عبد الرازق، العديد من المجهودات فى قطاع النظافة العامة والحد من انتشار أماكن تجمع المخلفات والقمامة داخل وخارج المدينة والعمل على رفع مستوى النظافة وتجميل شوارع المدينة، حيث تمكنت الوحدة من رفع إجمالى 70 طن قمامة من طريق الفيوم بنى سويف ،علاوة على القيام بحملة نظافة شملت شوارع صلاح سالم ،بورسعيد ومسح برك تجمعات مياه الأمطار،فيما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بنظافة طريق الدوية والزرابي، وتمت تغطيه فتحة بكوبرى قرية الزرابى ، ورفع 10 طن ناتج عن نظافة تجمعات قرى وتوابع ابشنا،واستكمال أعمال شفط تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار.

كما تضمنت الجهود المنفذة متابعة الأعمال التى يقوم بها مشروع النظافة، حيث تم نظافة وقطع أتربة شارع أحمد عرابى ومن أمام مسجد عمر بن عبد العزيز وميدان الزراعيين ونظافة الجزيرة الوسطى بشارع عبدالسلام عارف وشارع 17 وصلاح سالم ومن أول العبو ،وفى قطاع الصيانة العامة والمتابعة المستمرة لإنارة شوارع المدينة والقرى، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ابشنا بإصلاح 25 عامود كشاف بزمام الوحدة .

وفى مجال مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بإزالة حالة تعد على مساحه 176 م بزمام قرية نعيم، علاوة على وقف أعمال حفر قطعة أرض لحين إحضار ترخيص الحفر بالمدينة .

وقامت الوحده المحليه لمدينة بنى سويف بإزالة شكوى أهالى شارع ربيع الملط بتواجد شجرة متداخلة مع أسلاك الكهرباء ،حيث تم تقليم الشجرة وقصها ورفع ناتج القص وإزاله أسباب الشكوى ،بجانب تنظيم حملة مكبرة لرفع إشغالات والعمل على ضبط شوارع المدينة بالتعاون مع قسم شرطه المرافق والتى أسفرت عن رفع 261 حالة إشغال متنوعة من بعض شوارع المدينة، وذلك بخلاف إصلاح عطل مياه بقرية إهوه.

من جانبة كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وازالة التعديات خاصة فى المهد ،ومواجهة كافة صور الإشغالات التى تعطل حركة السير والمرور،مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وأن يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية.