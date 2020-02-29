رئيس مدينة البياضية بالأقصر يحيل عمال وحدة صحة المطاعية للتحقيق

الأقصر – أحمد مرعى

قام اللواء محمد صحصاح ، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بجولة لتفقد العمل فى عدد من المنشآت بالمدينة، لمتابعة انتظام العمل بالوحدات الخدمية بالمدينة، وأثناء المرور تفقد الوحدة الصحية بالمطاعية ، لاحظ غلق أبوابها فى مواعيد العمل الرسمية وتبين انصراف جميع العمال عدا طبيبة أسنان متواجدة فقط.

وأضاف صحصاح ، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور وجه بإحالة جميع العاملين بالوحدة ورئيس الوحدة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وأهاب بكافة العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل، حيث رافقه خلال الجولة كل من جمال مرعزى سكرتير عام المدينة.

من ناحية أخرى عقد اللواء محمد صحصاح ، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الأسبوعى لمناقشة وحل مشكلات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين، وذلك عبر اللقاء الدوري والأسبوعي لليوم المفتوح بحضور عبد المحسن ربيع نائب المدينة، وجمال عبد العزيز سكرتير المركز، وبحضور كل من القيادات التنفيذية بالمركز ولفيف من أهالي مركز ومدينة البياضية لعرض مشكلاتهم التى يعانون منها ويحتاجون لحلها، وبعد انتهاء اليوم المفتوح تم عقد فعاليات المجلس التنفيذي بحضور كافة التنفيذيين بالمدينة، حيث عرض محمد أحمد شحات ممثل إدارة المواقف استيكرات خطوط السير لسيارات السيرفيس، والتي سيتم العمل بها إبتداءاً من أول مارس المقبل، وسيتم وضع استيكرات للسيارات من الداخل.