رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء قرية سياحية كبرى بالغردقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إحدى القرى السياحية، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، وبعض مسئولى المحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة الغردقة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول القرية السياحية من جانب مسئول المشروع المستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، الذى أكد أن القرية بها 3000 غرفة وجناح فندقى بقدرة استيعابية تصل لأكثر من مليون ليلة فندقية سنويًا، كما تضم القرية عددًا من الفنادق العالمية، وتستقبل السائحين من الدول الخليجية وكافة دول العالم.

وقال إنه تم تصميم هذه القرية السياحية بحيث تضم 14 ملعبًا لكرة القدم للتدريب وتشجيع السياحة الرياضية، وتجهيزها لاستقبال الفرق المحلية والعالمية، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبيرة تستوعب أكثر من 3000 شخص، ويوفر مشروع إنشاء القرية السياحية نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويتوافر بالقرية السياحية مارينا ذات قدرة عالية لاستقبال البواخر واليخوت .

وخلال جولته بالمشروع، استفسر رئيس الوزراء عن الأثاث الذى سيتم تجهيز غرف فنادق القرية به، فأكد له المستثمر أن جميع الأثاث من التصنيع المحلي.