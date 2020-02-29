اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خفراء يختلقون تعرض محطة شركة محمول للسرقة لزيادة رواتبهم

السبت، 29 فبراير 2020 01:14 م
خفراء يختلقون تعرض محطة شركة محمول للسرقة لزيادة رواتبهم المتهمون عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختلق خفير خصوصي وآخرين واقعة سرقة محطة ارسال شبكة احدى شركات المحمول بالشرقية، لإجبار الشركة على زيادة رواتبهم، حيث تلقى مركز مشتول السوق بأمـــن الشرقية بلاغاً من خفير خصوصى بمحطة إرسال شبكة احدي شركات المحمول  وإبنه "طالب، وميكانيكى "مُقيمين بدائرة المركز" بقيام أربعة مُلثمين بحوزتهم أسلحة نارية بالدلوف لداخل المحطة بقطعة أرض زراعية ملك الأول بدائرة المركز وسرقة (8 بطاريات- دينامو الكهرباء الخاص بالمحطة) وهربوا .

شكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وقيام المُبلغين بإفتعالها على غير الحقيقة وإخفائهم المسروقات بحظيرة أغنام ملك الطالب بذات الناحية بإعادة مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة للتفاوض مع الشركة على زيادة مرتب الأول  تم بإرشادهم ضبط المسروقات.


وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-  أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وتعاقب المادة 317  بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1-  السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.

2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4-  السرقات التي تحصل ليلاً.

5-  السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6-  السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


سرقة

سرقات

جرائم السرقة

اخبار الحوادث

الداخلية

حملات امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة