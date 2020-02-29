خفراء يختلقون تعرض محطة شركة محمول للسرقة لزيادة رواتبهم

كتب محمود عبد الراضي

اختلق خفير خصوصي وآخرين واقعة سرقة محطة ارسال شبكة احدى شركات المحمول بالشرقية، لإجبار الشركة على زيادة رواتبهم، حيث تلقى مركز مشتول السوق بأمـــن الشرقية بلاغاً من خفير خصوصى بمحطة إرسال شبكة احدي شركات المحمول وإبنه "طالب، وميكانيكى "مُقيمين بدائرة المركز" بقيام أربعة مُلثمين بحوزتهم أسلحة نارية بالدلوف لداخل المحطة بقطعة أرض زراعية ملك الأول بدائرة المركز وسرقة (8 بطاريات- دينامو الكهرباء الخاص بالمحطة) وهربوا .

شكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وقيام المُبلغين بإفتعالها على غير الحقيقة وإخفائهم المسروقات بحظيرة أغنام ملك الطالب بذات الناحية بإعادة مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة للتفاوض مع الشركة على زيادة مرتب الأول تم بإرشادهم ضبط المسروقات.



وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1- السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.

2- السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4- السرقات التي تحصل ليلاً.

5- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6- السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .