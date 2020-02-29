توقيع الكشف المجانى على 1966 مواطن بقرية الشبيكة مركز كوم امبو بأسوان

أسوان عبد الله وصلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم امبو، ،وذلك من أجل توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

وأكد اللواء أشرف عطية، على أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية إستهدفت توقيع الكشف المجانى على 1966 مواطن ومواطنة من أهالى القرية من خلال 11 عيادة متنقلة ضمت كافة التخصصات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم، لافتاً إلى أن فعاليات القافلة تم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وأيضاً بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل.

وفى وقت سابق نظمت كلية الطب بجامعة أسوان بالتعاون مع أعضاء البرلمان بمركز كوم أمبو ومديرية الشئون الصحية بأسوان، القافلة الطبية التى ضمت عشرة تخصصات بمستشفى كوم أمبو العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، وبإشراف الدكتور هشام حامد الرفاعى وكيل كلية الطب بجامعة أسوان، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى "تصريحات صحفية" على أهمية دور جامعة أسوان تجاه المجتمع، لأنها تمثل بيت الخبرة وأشار إلى أن جامعة أسوان أصبحت هى والمجتمع وجهان لعملة وأحد وتأتى القافلة الطبية التى تنظمها جامعة أسوان فى اطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء المعيشى عن كاهل المواطن الأسوانى.