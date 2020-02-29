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تنفيذ 4 محولات كهربائية بمراكز الشرقية لرفع مستوى الخدمة

السبت، 29 فبراير 2020 11:45 ص
تنفيذ 4 محولات كهربائية بمراكز الشرقية لرفع مستوى الخدمة محول كهرباء - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل مديرية الكهرباء بالشرقية، فى إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط، بمدن و مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمة للمواطنين، وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من عدم استقرار التيار الكهربائى والانقطاع المتكر، فيتم حاليا أعمال إنشاء أربعة موزعات فى مراكز "الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم"، بتكلفه ماليه 175 مليون جنيه .

و أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه جارى إنشاء موزعى كهرباء "أرض المحلج – الأوقاف" بمدينة الزقازيق بتكلفة 85 مليون جنيه وموزع كهرباء منشأه صهبره بمركز ديرب نجم بتكلفه 45 مليون جنيه وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفه 45 مليون، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة.

أوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 5 موزعات للجهد المتوسط شملت "موزعى الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق - وموزع السدس بمركز الإبراهيمية - وموزع حانوت بمركز كفر صقر - وموزع أحمد حلمى بمركز فاقوس" بإجمالى تكلفة مالية 220 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

ويذكر أن الكهرباء ، قامت بالإنتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد "موزعات جهد متوسط هوائى بتكلفة 41 مليون جنيه، شبكات جهد متوسط كابلات بتكلفة 130 مليون جنيه، شبكات جهد منخفض بتكلفة 23 مليون جنيه، محولات وأكشاك بتكلفة 20 مليون، موزعات بتكلفة إجمالية بلغت 214 مليون جنيه .

 


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