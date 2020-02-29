تغيير عادات الغذائية والصحية قد يكون الحل الأمثل للتخلص من تورم القدمين

فاطمة ياسر

التعرض لتورم القدمين يعد من الأمور التي تتسبب في إعاقة الشخص المصاب من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتورم والتي يجب التعرف عليها، وذلك وفقا لموقع " activefeel".

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بتورم القدمين نتيجة للإصابة بمرض السكر، وخاصة إذا كان غير منتظم، ففي هذه الحالة يعبر الجسم عن هذا الخلل بحدوث تورم في القدمين، ولذا يجب عليك تنظيم نسبة السكر، كما أن التعرض للإصابة بمشاكل في الغدد الليمفاوية أو تجلط الدم في القدم يتسبب أيضا في تعرضها للتورم.

وأشار التقرير، إلى أن الإصابة بتورم القدمين يكون نتيجة لتراكم السوائل في الأنسجة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل الطبيعية التي تساعد في علاج تورم القدمين ومنها:

-في بداية الأمر عليك القيام ببعض التغييرات الغذائية، للتخلص من تراكم السوائل في الجسم، وأيضا التخلص من التورم في القدمين، ولذا عليك تقليل وضع الأملاح في الطعام، بالإضافة إلي الإكثار من تناول الألياف، والصوديوم.

-نصح التقرير، بضرورة تناول الماء بكثرة، لأنها تعمل علي التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وتقلل فرص الإصابة بالجفاف، وأيضا تقلل من حدة تورم القدمين بشكل كبير، ولذا عليك تناول من 6 إلي 8 أكواب يوميا.

- وأضافت العديد من الدراسات الطبية، أن ارتداء جوارب الضغط في القدمين تعد من أفضل الحيل التي تساهم في علاج تورم القدمين لأنها تعمل علي تحسن الأوعية الدموية، وتقلل من تعرضها للتورم.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية، أن ممارسة المشي يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بتورم القدمين نتيجة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين، وزيادة نسبة تدفق الدم بشكل جيد.