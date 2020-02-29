ترامب: اتخذنا إجراءات صارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

كتب محمد شرقاوى

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشعب الأفغانى بالاتفاق الأمريكى مع حركة طالبان، مضيفا أننا دمرنا مقاتلى داعش بشكل كامل فى سوريا والعراق.

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال كلمته بمؤتمر صحفى، أن فرقنا المختصة تبذل جهودا كبيرة لمحاربة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى أمريكا.

وأوضح ترامب، أنه يعتقد أن الصين تقدمت في جهود المواجهة لفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثنى على الاتفاق الذى وقعته واشنطن وحركة طالبان اليوم السبت بوصفه خطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق المبرم فى الدوحة "نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرا وإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفى السياق ذاته، وصف زعيم حركة طالبان أفغانستان، الملا هبة الله أخند زاده، توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الانتصار العظيم".

وأكد زعيم طالبان، في فيديو بثته الحركة على مواقع تابعه لها، التزام الجماعة بالاتفاق المبرم مع أمريكا، قائلا: "روعي في توافق طالبان مع الجانب الأمريكي الأصول والضوابط الشرعية، كما أنه يوافق المعايير الدولية، لذا فإنه يعتبر عهد ووعد من قبل الجماعة والشعب الأفغاني، وصار لزاماً على الجميع تطبيقه وتنفيذه".