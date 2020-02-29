القس إكرام لمعى: أدرس علم الأديان لطلاب مسلمين منذ 7سنوات

الشرقية حمدى عبد العظيم

انطلقت منذ قليل ندوة حوار الأديان والتعايش السلمى بحضور وفد أوروبى رفيع المستوى من الجامعات الألمانية والسويسرية، ومسؤولى مجالس الحوار المسيحى الإسلامي، بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية جامعة الزقازيق، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للحوار .

ورحب عميد المعهد الدكتور أحمد نادى بضيوف الجامعة من دولتى ألمانيا وسويسرا من مسؤلى مجالس الحوار بالجامعات والكنائس، مؤكدا أهمية الزيارة فى بيان التسامح والعيش المشترك بمصر وأن معظم الدراسات العلمية بالمعهد عن الحوار والتسامح.

فيما أكد الدكتور ثروت قادس رئيس الأكاديمية الدولية للحوار أن الهدف من تلك اللقاءات نشر ثقافة المحبة وتقديم الصورة الحقيقية كمسلمين ومسيحيين.

من جانبه قال القس الدكتور إكرام لمعى انه منذ 7 سنوات يدرس علم الأديان لطلاب مسلمين، فيما أوضح الدكتور محمد صلاح الأستاذ بجامعة الأزهر أنه منذ نشأة الدولة الإسلامية وأطباء يهود ومسيحيين يقدمون العلاج الخلفاء.

يضم الوفد اندرياس من فرانكفورت وسوزانا قسيسة من برن سويسرا وماتياس أكاديمى من سويسرا، من مصر الدكتورة نهلة الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة سابقا والدكتورة هدى درويش رئيس قسم الأديان المقارنة والدكتور محمد صلاح عبده الأستاذ بجامعة الأزهر والدكتور وجيه زكريا الأستاذ بجامعة الأزهر والدكتور إكرام لمعى الاستاذ بالمعهد والكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع.

وكان الوفد قد التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كما التقى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام وعدد من المسؤولين.

وفى وقت سابق شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الندوة التثقيفية تحت عنوان "مصر بين تحديات الماضى وأفاق المستقبل" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبى بمشاركة العقيد أحمد محمد عبدالمجيد بقيادة قوات الدفاع الجوي.

بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب،العقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى لمحافظة الشرقية، الدكتور أحمد عنان منسق عام الأنشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة، والمقدم محمد البدراوى مدير التربية العسكرية بالجامعة ، الدكتور ريهام زايد مستشار اللجنة الإجتماعية العليا بالجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وعدد من الطلاب والطالبات.

وقال رئيس جامعة الزقازيق إن الجامعة تسعى للمساهمة بكل ما تملك من طاقات وعلماء فى تنفيذ المشروعات التنموية والوطنية بالإضافة إلى تخريج جيل جديد من الشباب الذين يمتلكون من المهارات والفكر والعلم للمشاركة فى بناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.