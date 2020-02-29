الصحة: نتواصل مع سفارة كندا بشأن تصريحات المسئولين في أونتاريو حول كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تتواصل حاليا مع سفارة مصر فى كندا للتعرف على ملابسات ما ذكرته وزارة الصحة الكندية باكتشاف حالة مصابة بالكورونا لديها سجل سفر إلى مصر مؤخرا.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن هناك تواصل عال المستوى مع منظمة الصحة العالمية بذات الشأن، للتعرف على خط سير والأماكن التى زارها الكندى للتمكن من فحصها وتأمينها، مشيرة إلى أن مصر لم تسجل أى حالات مصابة بالمرض حالياً أو حتى حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن إجراءات الحجر الصحى تتم فى المطارات والموانى بشكل دقيق للغاية، ويتم فحص القادمين من الخارج من خلال المسح الحرارى والمناظرة الطبية مع تحرير كروت المراقبة الصحية للتتبع حال ظهور أى مشاكل صحية تتعلق بالمرض أو بغيرة من الأوبئة.

وكانت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية قالت إن مسئولى الصحة فى أونتاريو أكدوا وجود حالة إيجابية جديدة من الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 فى تورونتو قال الدكتور ديفيد ويليامز ، المسؤول الطبى عن الصحة ، ليلة الجمعة إن هذه هى الحالة الثامنة لفيروس كورونا الجديد فى المقاطعة.

وقال المسؤولون إن المريض رجل فى الثمانينات من عمره ولديه سجل سفر إلى مصر. ووصل إلى تورونتو فى 20 فبراير وتوجه إلى قسم الطوارئ فى المستشفى العام لشبكة سكاربورو الصحية يوم الخميس.

وأضاف المسئولون إنه كان معزولًا حيث تم اختباره على COVID-19 وخرج من المستشفى فى نفس اليوم وهو فى حالة طيبة وعاد إلى المنزل، وقالت وزارة الصحة فى أونتاريو فى بيان لها " الرجل كان يرتدى قناعًا".