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الحزن يسيطر على أهالي كفر الشيخ بعد وفاة الدكتور محمد عمارة

السبت، 29 فبراير 2020 03:26 م
الحزن يسيطر على أهالي كفر الشيخ بعد وفاة الدكتور محمد عمارة الداعية الإسلامى محمد عمارة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نعى عدد من أهالي محافظة كفر الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة عن عمر يناهز 86 عاماً، عقب فترة قصيرة من المرض.

 وقال صلاح فهمي، مدير عام سابق بالتربية والتعليم، إن الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء كان عالماً جليلاً ولم يترك راغبي العلم، وأثرى العالم الإسلامي بأكثر من 300 مؤلف، فهو علم من أعلام الفكر الإسلامي المشهود لهم بالعلم والمعرفة والعطاء والمصداقية والوسطية والصبر والمثابرة والمصابرة والذود عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلوم الشريعة والتاريخ الإسلامي، بفكر يتسم بالحيادية والموضوعية والاعتدال والروية وبعقل متقد ورؤية نافذة وعمق في التحليل وبسط في التوضيح والبيان .

وأضاف محمد محسن، من قرية صروة، أن حياته رحمه الله، حافلة بالبذل والعطاء والغرس الطيب في نفوس طلاب العلم فكريا وسلوكيا وأخلاقيا ومعرفيا، تاركا ثروة علمية تجسدت في 75  كتابا .

وقال الدكتور أحمد بخاتي، من قلين: العالم والمحدِّث الكبير، أنشأ مجمعًا دينيًّا عبارة عن مسجد ومعهد ومستوصف بقريته صروة مركز قلين كفر الشيخ، افتتحه الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله.

وأضاف بدر حامد، من صروة: رحم الله عالمنا الجليل ،تبرع ب 5 أفندنه وأقام مجمع معاهد أزهرية من الابتدائي للثانوي للبنين والبنات، وأقام مستوصف خيري ومسجد ،مؤلفاته معرفة للجميع،كان يساعد الفقراء ، ولم يرد أحدا، وكان متواصلاً مع أسرته وأهله وذويه بالقرية .

وقال أحمد شرف شيخ معهد صروة: آخر مرة زار عمارة رحمه الله القرية، في عيد الأضحى الماضي، وله 3 أشقاء توفى اثنان هما إبراهيم ومصطفى، والشقيق الثالث علي عماره ، مزارع ،62 سنه، وحياة الشيخ الجليل مليئة بالعطاء ، فقد أقام 5 معاهد ومسجد ومستوصف ودار مناسبات ،وعند تواجده بالقرية يتزاور مع أهلها، وكان يشارك في المشاريع الخيرية ويتصدق على الفقراء .

يذكر أن  الدكتور محمد عماره، من مواليد 8 ديسمبر 1931، بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بدأ حفظ القرآن في السادسة من عمره، وحصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1965،، ثم حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية من نفس الكلية عام 1970، وحصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية عام 1975 من نفس الكلية وحصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية عام 1975،وشيعت الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها سيتم التوجه لدفنه بمسقط رأسه بقرية صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ.

 

 


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