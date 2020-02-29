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الإفتاء توضح السنة النبوية حال الشعور بالحاجة للعطس.. تغطية الوجه الأبرز

السبت، 29 فبراير 2020 10:46 ص
الإفتاء توضح السنة النبوية حال الشعور بالحاجة للعطس.. تغطية الوجه الأبرز دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وخفض صوته".

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت دار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء التحصين من الوباء، وذلك تزامنا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، جاء نص الدعاء الذى نشرته دار الإفتاء المصرية: "تحصنت بذى العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحى الذى لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".

ومع تزايد الإصابة بالفيروسات المعدية ومنها فيروس كورونا أصبح اتباع العادات الصحية فى كل شيء أمراً أساسياً، ومن بين هذه العادات غسل اليدين بالماء والصابون جيداً وكذلك التوقف عن السعال أو العطس بطريقة تنقل لك العدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على الطريقة التى يجب تجنبها أثناء العطس أو السعال والطريقة الصحيحة التى يجب اتباعها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح الموقع الطريقة الصحيحة للعطس والسعال وهى:

 -إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فمن الأفضل إبقاء المناديل الورقية قريبة منك.

-السعال / العطس فى المناديل الورقية السميكة (أبقيه أكثر سمكا إذا كان لديك مخاط أيضا) وتأكد من استخدام نفس الجانب فى كل مرة وتجنب لمس هذا الجانب على أى سطح آخر.

يجب العطس فى المرفق وليس فى اليد، لأن لا أحد يلمس المرفق بينما تكون فرص انتقال العدوى فى اليدين أكبر.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوى الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

وأشادت الدار بجهود المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا فى توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التى تواجه ضيوف الرحمن.


دار الإفتاء

الإفتاء

كورونا

فيروس كورونا

الكورونا

اخبار مصر

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