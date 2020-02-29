الأوقاف تطلق الفوج الثامن لمعسكر الأئمة بالإسكندرية

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة انطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي ، والذي يستضيف عدد (75) إماما من أئمة وزارة الأوقاف بمقر المعسكر بالإسكندرية من يوم السبت الموافق 29 / 2 / 2020م حتى 2 / 3 / 2020م ، حيث يتضمن البرنامج التدريبي التركيز على القيم الأخلاقية والإنسانية والإيمانية ، إضافة إلى فقه الصيام وأحكامه وآدابه .

قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها ، وفي ضوء خطة وزارة الأوقاف بشأن الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك واتساقا مع مبادرة القيم الأخلاقية التي تتبناها الوزارة ويأتي هذا ضمن تكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم من صدق وأمانة ووفاء ورحمة ومروءة وشهامة وتراحم وتكافل في ضوء مدرسة الصيام الأخلاقية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري للسادة الأئمة ؛ لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ، مع ما يشمله المعسكر من جوانب تثقيفية أخرى.

ويشارك في المعسكر عدد (75) إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبيانهم كالتالي :

1. نصر إبراهيم رمضان الجمال الغربية 2. عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد الزغبي الغربية 3. أحمد زكريا جزر بلضم الغربية 4. شحاته السيد أحمد عنوس الغربية 5. عبدالله مسعد محمد إسماعيل الغربية 6. محمد حسن عبدالغني الدقهلية 7. محمود محمود إسماعيل الدقهلية 8. عبدالله شعبان محمد الباز الدقهلية 9. حاتم عبدالخالق على مصطفى المنوفية 10. القاسم محمد محمد جعفر المنوفية 11. محمد البربري السمان المنوفية 12. محمد مصطفى محمد شرف الجيزة 13. مصطفى محمود أحمد إسماعيل الجيزة 14. محمد أحمد جابر حسن سوهاج 15. محمود السيد عبدالرؤوف سوهاج 16. الحسين عبدرب الرسول محمد الأقصر 17. أحمد يوسف ياسين الأقصر 18. أحمد إبراهيم محفوظ موسى أسوان 19. خالد محمد محمود أسوان 20. عدوي قوتشي سيد فرغلي الإسماعيلية 21. عبدالحفيظ شحاتة موسى ناموس الإسماعيلية 22. محمد محمد عبدالحي السويس 23. محمود محمد أحمد الصاحي السويس 24. عبدالله أحمد عبدالله البحر الأحمر 25. محمد عبدالوهاب فارس البحر الأحمر 26. محمود السعيد مصطفى شمال سيناء 27. محمد رأفت عبدالغني القبيصي شمال سيناء 28. عثمان سعيد عثمان بخيت أسيوط 29. على محمد أحمد سيد أسيوط 30. علام محمد على متولي البحيرة 31. السيد على أحمد غازي البحيرة 32. عبدالله إسماعيل عوض البحيرة 33. أحمد بشير عبدالحميد أبوزيد البحيرة 34. بشير شعبان محمد عبدالله البحيرة 35. على محمد هاشم المنيا 36. مختار ربيع محمد المنيا 37. محمد مجدي أبوالشدائد إبراهيم الشرقية 38. رفيق سمير محمد محمود الشرقية 39. محمد السيد عبدالفتاح حسن الشرقية 40. عبدالباسط أبوالمجد محمد قنا 41. محمد أحمد إبراهيم علي قنا 42. يحيى عبدالعزيز البدوي دمياط 43. محمد السيد حلمي دمياط 44. لبيب محمد أحمد سليم جنوب سيناء 45. شحتة محمود أحمد منصور جنوب سيناء 46. أشرف عبده محمود عبدالعال بورسعيد 47. عبدالوهاب مصباح عبدالوهاب عبدالعاطي بورسعيد 48. محمد السعيد إبراهيم الشربيني كفر الشيخ 49. محمد سعد الدين شرف الدين كفر الشيخ 50. مصطفى عبدالله عبدالحليم سعفان كفر الشيخ 51. عصمت عيسى سليمان السيد القاهرة 52. أحمد محمد عبده الشامي القاهرة 53. حسن عبدالحافظ محمد آدم الوادي الجديد 54. محمد محمود أحمد الوادي الجديد 55. محمد شحاته فتحي إبراهيم القليوبية 56. أحمد حجازي طه محمد عفيفي القليوبية 57. أحمد عبدالنبي بركات بني سويف 58. أحمد عبدالسلام عبدالرازق بني سويف 59. خالد محمد عبدالعزيز مرسى مطروح 60. خميس رجب علي مرسى مطروح 61. هاني محمد إسماعيل مرسى مطروح 62. عياد حسن ساس مرسى مطروح 63. محمد الصافي عبدالله مرسى مطروح 64. رمضان محمد مرسي عبدالباقي الفيوم 65. عويس محمد عويس حسن الفيوم 66. إبراهيم على إبراهيم زايد الإسكندرية 67. أيمن محمد حجازي الإسكندرية 68. حمدي حلمي الحوفي الإسكندرية 69. محمد إبراهيم المعلفي الإسكندرية 70. سامح محمود أبو النجا الإسكندرية 71. محمد جلال على عبدالوهاب الإسكندرية 72. أحمد عبدالعظيم عمارة الإسكندرية 73. أحمد موسى متولي طه الإسكندرية 74. محمد أحمد إبراهيم حمزة الإسكندرية 75. خالد خلف عبدالنعيم الإسكندرية

على أن يكون التواجد أمام ديوان عام الوزارة يوم السبت الموافق 29 / 2 / 2020م في تمام التاسعة صباحًا ، وعلى من يرغب فى السفر مباشرة إلى الإسكندرية التواجد بمعسكر أبوبكر الصديق بالعصافرة الساعة الواحدة ظهرا في اليوم نفسه .