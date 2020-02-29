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الأجانب المقيمون بالأقصر يحلقون شعرهم لدعم مرضى السرطان.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 10:52 ص
الأجانب المقيمون بالأقصر يحلقون شعرهم لدعم مرضى السرطان.. صور الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت الشقيقتان البريطانيتان المقيمين بالأقصر مبادرة جديدة لدعم مرضى السرطان برفقة مجموعة الأجانب المقيمين بمحافظات جنوب الصعيد وكافة أبناء الأقصر المحبين للعمل الخيرى وذلك بحلق رؤوسهم لدعم صديق حميم لديهم بدأ جرعات العلاج الكيماوى داخل المستشفى وكذلك دعماً لباقى المرضى فى المستشفى والذين يتلقون العلاج بصورة يومية داخل الأقسام المختلفة ويتساقط شعرهم خلال تلقى جرعات العلاج الكيماوي.

ومن جانبها تقول "باربرا كلارك" بريطانية مقيمة فى محافظة الأقصر منذ سنوات، أنهم قرروا إطلاق تلك المبادرة لدعم مرضى السرطان فى مسيرتهم للعلاج من الأورام، قائلة: "قمت أنا وشقيقتى تيريزا بحلاقة شعرنا لدعم مرضى السرطان الذين يفقدون شعرهم بسبب العلاج الكيميائي، وكذلك تم جمع الأموال برفقة كل أصدقاؤنا الأجانب المقيمين بمحافظات الصعيد لصالح المرضى".

وأضاف البريطانية باربرا كلارك، أنهم قرروا إطلاق تلك المبادرة لكون مرض السرطان لا يقف أمام السن أو العرق أو الجنس أو أى جانب آخر من جوانب الحياة، فهو مرض يمكن أن يظهر فجأة فى أى وقت والجميع معرض لهذا المرض الرهيب، ، قائلةً: "لهذا السبب أنا وباربرا قمنا بجمع الأموال لدعم المرضى فى الأقصر، واخترنا هذا اليوم لحلق رؤوسنا لدعم صديق حميم بدأ لتوه العلاج الكيميائى فى المستشفى ودعم كل مريض آخر يتلقى العلاج هناك".

فيما قالت "تيريزا كلارك" الشقيقة البريطانية الآخرى، أنه من يستطيع التبرع بما تحتاجه المستشفى فى الفترة المقبلة لمواصلة طريقها فى تقديم العلاج المجانى للآلاف من المرضى سيحصل على فرصة عظيمة لخدمة المرضى، مؤكدةً أن الجهد والعمل الذى يقدم لمرضى السرطان يستحق الدعم والثناء عليه من الجميع سواء كانوا مصريين أو أجانب محبين لمصر فأهل مصر يستحقون كل الحب والخير من الجميع".

وأضافت "تيريزا كلارك"، أنها زارت مرضى السرطان من قبل وفى كل خطوة وقسم زارته كانت مذهلة حقيقة، مؤكدةً على أنها فى الزيارة المقبلة تسعى لتقديم دعم كبير يليق بالمستوى الذى شاهدته فى هذا الصرح الطبى المجانى لكونها مستشفى تستحق كل الدعم من الجميع لتقديمها خدمة علاجية لمرضى السرطان المنتشر فى مصر والعالم أجمع بضراوة ويستحق التكاتف من الجميع لمواجهته بالدعم والتبرع والتحفيز للمرضى بالزيارات اليومية من الجميع، ودعت الجميع لزيارة المرضى".

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الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (10)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (11)
 
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الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (13)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (14)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (15)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (16)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (17)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (18)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (19)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (20)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (21)
 
الأجانب بالقصر يدعمون مرضى السرطان (22)

الاقصر

اخبار الاقصر

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مبادرة حلاقة الشعر لدعم مرضى السرطان

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