اشتباكات بمحيط البرلمان اللبنانى خلال مسيرات احتجاجية تطالب بانتخابات مبكرة

بيروت /أ ش أ/

شهد محيط مجلس النواب اللبنانى بوسط العاصمة "بيروت"، اشتباكات وأعمال شغب خلال مسيرات احتجاجية تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإسقاط الحكومة الحالية، حيث رشق المحتجون القوى الأمنية المتمركزة خلف الحاجز الأسمنتى المؤدى إلى المدخل الرئيسى للبرلمان بالحجارة والمفرقعات النارية.

وكانت مسيرات احتجاجية حاشدة قد انطلقت عصر اليوم من مناطق متعددة فى بيروت، وجابت شوارع العاصمة باتجاه ساحتى الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، وكذلك باتجاه منطقة ساحة النجمة حيث يقع مقر المجلس النيابي، مؤكدين أن الانتفاضة التى اندلعت فى 17 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة وأن مطلبهم الرئيسى بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وشوهد أشخاص ملثمون وهم يعمدون إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية خلف الحاجز الأسمنتى بشارع بلدية بيروت المؤدى إلى مقر البرلمان، فى حين حاول عدد من المتظاهرين إثنائهم عن هذه التصرفات ومطالبين بالتزام سلمية التظاهرات والتحركات الاحتجاجية وعدم مهاجمة القوى الأمنية والعسكرية.

من جانبه، دعا الجيش اللبنانى جموع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع السلمى لتظاهراتهم والتعبير عن رأيهم بصورة تخلو من أعمال العنف والشغب، مؤكدا أن التعدى على الممتلكات العامة والخاصة لا يندرج فى إطار حرية الرأى والتعبير.