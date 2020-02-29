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إعلان الفائزين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى القليوبية

السبت، 29 فبراير 2020 01:39 ص
إعلان الفائزين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى القليوبية انتخابات المهندسين
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المستشار عدلى عبد الفتاح جاد، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، نتائج عملية التصويت التى تمت على مدار أمس الجمعة، حيث بدأت فى العاشرة صباحا، تحت الإشراف القضائى برئاسة المستشار عدلى عبد الفتاح جاد، والمستشار حافظ أحمد عباس، ومشرف اللجنة الفرعية المستشار إسلام إبراهيم، وإشراف 12 مستشارا على 12 لجنة انتخابية بنادى بنها الرياضي، وفى ظل تواجد أمنى مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار عدلى عبد الفتاح جاد، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، فوز بمنصب عضو النقابة الفرعية لمهندسى القليوبية، حيث فاز أحمد محمد محمود محروس بـ 304 صوت بشعبة الكهرباء، أما بشعبة الميكانيا فاز بالمقعد المرشح محمد سراج الدين محمد قاسم بـ 457 صوتا، وإسلام محمد صديق أبو الخير بـ399 صوتا، أما بشعبة المدنى فاز مينا نظمى لبيب عوض بـ 419 صوتا، ومحمد جميل فرج حسن فرج بـ 351 صوتا، أما بشعبة العمارة فاز شهاب الدين عبد الرحمن العسال 405 صوت، وفى شعبة التعدين فاز هانى رأفت محمد الرايق بـ548 صوتا.

وأوضح، أنه بلغ إجمالى عدد الحاضرين للتصويت أمام اللجان 1577 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 308 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 1269 صوتا.

وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، إن النقابة العامة والفرعية بالقليوبية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تاركين الفرصة لجموع المهندسين لاختيار مهندسين أكفاء ذو فكر عالى يساعدون على الدفع بالعجلة الاقتصادية وتقدم الوطن.

وكانت قد فتحت لجان انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية أبوابها أمام الناخبين، اليوم الجمعة، على 7 مقاعد بمجلس النقابة، حيث تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى بلغت 37 مرشحا، على تلك المقاعد، وذلك بنادى بنها الرياضي، فى العاشرة صباجا وحتى السابعة مساءا.

وفى هذا السياق قال المهندس تامر رمضان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابه المهندسين بالقليوبية، إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضى وحتى 23 يناير الماضي، وتم إعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون، مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على 7 مقاعد، وهى " 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادى بنها الرياضي، الجمعة، والتى ستنطلق فى العاشرة وحتى السابعة مساءً من نفس اليوم، وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.

وأكد "رمضان" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء العملية الإنتخابية فى كافة مراحلها بمنتهى الحيادية تجاة كافة المرشحين، بإشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2019م.


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انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية

نادى بنها الرياضي

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