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إصابة شخص في انهيار أجزاء من عقار قديم بالمنتزه شرق الإسكندرية

السبت، 29 فبراير 2020 02:16 م
إصابة شخص في انهيار أجزاء من عقار قديم بالمنتزه شرق الإسكندرية اجزاء من العقار المنهار
الإسكندرية جاكلين منير

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تسبب انهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبي قير شرق الإسكندرية، في إصابة شخص، تم نقله إلى مستشفى شرق المدينة لعمل الإسعافات اللازمة له.

وقال حي ثان المنتزة في بيان له، إنه تلقى إشارة تُفيد بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبي قير بشارع الهدايا رقم 17 بجوار السواحل القديمة، وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية برئاسة العميد أشرف عنب مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، والمقدم عمرو الخبي رئيس المباحث، والدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، وممثلي الإدارات المعنية بالحي إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وآخر علوي، ومكوَّن من غرفتين، وتبين سقوط سقف الطابق الأول علوي من وقت سابق وبه أجزاء معلقة وسقوط تلك الأجزاء تسبب في سقوط سقف الطابق الأرضي، الذي تقطن به أسرة مكوَّنة من زوج وزوجة، وتسبب ذلك في إصابة الزوج وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة لعمل الإسعافات اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وجار استصدار قرار ترميم من قِبل الحي.

 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


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