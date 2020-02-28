اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأوقاف يخالف تعيلمات الوزارة بتجنب الفتوى أون لاين

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:12 ص
وكيل الأوقاف يخالف تعيلمات الوزارة بتجنب الفتوى أون لاين وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خالف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، تعليمات وزارة الأوقاف بعدم بث الأعمال الدينية والفتوى أون لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بعد إحالة الشيخ عبد الله رشدى إلى النيابة المختصة لاستخدامه وسائل التواصل فى إثارة الرأى العام.

وخلال فيديو بثه على صفحته، أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، قائلا: "من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، فالنبى هو من قال ذلك، فالنبى قال إنه من الشهداء من مات بالطاعون، فقال: "ومن مات باطاعون فهو شهيد".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الطاعون هو المرض الذي ينتقل بالعدوى بين الناس في مكان من الأماكن، وهو غير الأمراض الطبيعية فالطاعون حاجة تظهر فجأ وتنتشر بين الناس بصورة مخيفة وينطبق علي فيروس كورونا، والشريعة لا تفرق بين المتمالات، فحكم في من مات بالطاعون مثل من مات في فيروس كورونا، ونسأ الله أن يعفينا ويعفيكم ويجعل مصر والعالم كله أمن أمان.

المفارقة أن الوزارة التى حذرت مرارا وتكرارا من إصدار الفتاوى واستخدام وسائل التواصل، وخاصة بعد قيام عبدالله رشدى بإصدار فتوى بشأن بطلان عمل غير المسلم، وهى فتوى تتعلق بالإيمان والكفر ما اعتبرته الوزارة إساءة وإثارة للرأى العام يخالف طبيعة عملها، حيث خرج وكيل الوزارة بفتوى مشابهة تتعلق بالحكم بالإيمان والشهادة، حيث تؤكد الوزارة أن دار الإفتاء هى جهة الفتوى والأحكام الشرعية.

فيما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 27 / 2 / 2020م  قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف علاء حلصمي محمد مرعي للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه ، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية علي منصور موسى مطاوع إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية.

 وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، سواء بالخطابة أو الدروس أو إمامة المصلين، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .


وزاره الاوقاف

الشيخ عبد الله رشدى

فيروس كورونا

الطاعون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان غدا مسجد عزبة البيه بالشرقية

الخميس، 27 فبراير 2020 06:43 م

وزير الأوقاف: تعليق العمرة يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"

الخميس، 27 فبراير 2020 11:14 ص

وزارة الأوقاف: 8 واعظات معينات يجتزن الدورة التثقيفية بالإسكندرية

الخميس، 27 فبراير 2020 01:00 ص

وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية

الخميس، 27 فبراير 2020 12:57 ص

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة