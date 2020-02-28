توفى المواطن البريطاني المصاب بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برنسيس" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، بدء إنزال طاقم سفينة دايموند برنسيس بعد رفع الحجر الصحى عنها قبالة ميناء يوكوهاما بسبب تفشي فيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة اليابانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأنه من المتوقع استمرار عملية إنزال طاقم السفينة المكون من 240 شخصا- من بينهم جنسيات أجنبية لعدة أيام.وأضافت الوزارة أن طاقم السفينة سوف يمكث في هيئة الضرائب الوطنية اليابانية في مدينة واكو بمقاطعة سايتاما قرب العاصمة طوكيو لمزيد من متابعة الأطباء لحالتهم على أن يغادر الطاقم هذه المنشأة إذا ثبتت سلبية اختبارات الفيروس.
وأكدت اليابان إصابة ما يقرب من 900 حالة بفيروس كورونا، معظمها على متن السفينة التي خضعت للحجر الصحي منذ 3 فبراير بعد أن توقفت السفينة في هونج كونج وفيتنام وتايوان إضافة إلى مقاطعة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.
وكانت السلطات اليابانية، أعلنت السبت الماضى، أن سيدة ممن غادروا الحجر الصحى على متن سفينة (دايموند برنسيس) السياحية التى ترسو فى ميناء باليابان، ثَبتت إصابتها بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19) بعد عودتها لمنزلها، وذلك رغم النتائج السلبية للفحوص التى خضعت لها قبل مغادرة السفينة.
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