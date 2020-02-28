وعلى أرضه أموت.. حكايات الدراما والقدر فى حياة مبارك

يسلط "اليوم السابع" فى فيديو معلوماتى الضوء على حكايات الدراما والقدر في حياة الرئيس الرحل حسنى مبارك، بداية من تعرضه لعدة محاولات اغتيال، مرورًا بأحداث ثورة 25 يناير، وانتهاءً ببراءة أبنائه في القضايا المنسوبة إليهم.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.

ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".