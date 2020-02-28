اليوم السابع
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وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب فى أولى فاعليات مهرجان دندرة الثقافى

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:07 م
وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب فى أولى فاعليات مهرجان دندرة الثقافى مهرجان دندرة الثقافى
قنا - وائل محمد - محمود جلال

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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أولى فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بإطلاق المعرض القومى للكتاب بنادي فتيات قنا.

وتنطلق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغنائى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

وقال أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة بالتعاون مع وزارتىّ الثقافة والسياحة والآثار سينظموا مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى كل من (معبد دندرة - قصر ثقافة قنا - جامعة جنوب الوادى)، موضحا أن استلام الدعوات سيكون بمقر قصر الثقافة بمدينة العمال وعلى من يرغب الحصول على دعوة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للإطلاع وصورة منها أو أصل شهادة الميلاد للاطلاع وصورة منها لمن هم أقل من ١٦ عاما.

وأهاب محافظ قنا بالمواطنين بعدم اصطحاب سياراتهم لحضور الحفلات بمعبد دندرة، حيث ستوفر المحافظة سيارات لنقل المواطنين وستتمركز السيارات بميادين الدولفن والساعة والمحطة بمدينة قنا قبل بداية الحفل بساعات.
ويبدأ افتتاح المهرجان فى 4 عصر الجمعة، بإطلاق معرض الكتاب بنادى الفتيات فى دورته الثالثة ويكون شخصية المعرض الراحل عبد الرحمن الأبنودى، يعقبها فى السادسة مساءا افتتاح المهرجان بحفل غنائى من معبد دندرة ويشارك فى الحفل فريق بلاك تيما والفنان مدحت صالح وفرقته.

وفى اليوم الثانى للمهرجان بمعبد دندرة، يشارك فريق وسط البلد والفنان على الحجار وفرقته، أما اليوم الثالث الأحد المقبل، ستكون الاحتفالات بقصر ثقافة قنا بمشاركة الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها والفنانة دينا الوديدى وفرقتها، ويومى الاثنين والثلاثاء ستكون فعاليات المهرجان بجامعة جنوب الوادى ويشارك فيها الفنان هشام عباس وفريق مسار إجبارى، وتختتم فعاليات المهرجان يوم الأربعاء المقبل بقصر ثقافة قنا بمشاركات الفنانة مى فاروق وفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

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مهرجان دندرة للغناء والموسيقى

محافظة قنا

حفلات مهرجان دندرة

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