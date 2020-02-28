نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر يكشف أهمية متحف آثار الغردقة

وأضاف أبو طالب، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع، أن المتحف لا يؤثر على الرحلات اليومية المتوجهه لمدينة الأقصر من الغردقة، حيث أن السياح الراغبين في زيارة الأقصر يقومون بزيارة المعابد والآثار الفرعونية مثل معبد حمشبسوت والكرنك والأقصر وغيرها من المقابر بالبر الغربي.

وتابع أن متحف الغردقة سيضم آثار من جميع العصور المختلفة بداية من الفرعونى والروماني، وكذلك القبطي والإسلامي، ومن بين الآثار التي عثر عليها من تلك العصور بالبحر الأحمر، مثل آثار وادى الحمامات التى كانت تحكى عن رحلات الفراعنة لبلاد بونت قديما، وكذلك آثار المدينة الرومانية القريبة من مدينة سفاجا، ومنطقة وادى جاسوس.