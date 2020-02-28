نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر يكشف أهمية متحف آثار الغردقة

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن افتتاح متحف آثار الغردقة، يعد أهم حدث ثقافى فى تاريخ المحافظة، وأن ذلك المتحف سيعمل على تنشيط السياحة وخاصة الثقافية.
وأضاف أبو طالب، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع، أن المتحف لا يؤثر على الرحلات اليومية المتوجهه لمدينة الأقصر من الغردقة، حيث أن السياح الراغبين في زيارة الأقصر يقومون بزيارة المعابد والآثار الفرعونية مثل معبد حمشبسوت والكرنك والأقصر وغيرها من المقابر بالبر الغربي.
وتابع أن متحف الغردقة سيضم آثار من جميع العصور المختلفة بداية من الفرعونى والروماني، وكذلك القبطي والإسلامي، ومن بين الآثار التي عثر عليها من تلك العصور بالبحر الأحمر، مثل آثار وادى الحمامات التى كانت تحكى عن رحلات الفراعنة لبلاد بونت قديما، وكذلك آثار المدينة الرومانية القريبة من مدينة سفاجا، ومنطقة وادى جاسوس.
يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.
وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالأشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.
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