نقابة الأطباء بالشرقية تكريم 39 طبيبا مثاليًا

الشرقية - إيمان مهنى

كرم مجلس النقابة الفرعية للأطباء بالشرقية، برئاسة الدكتور أيمن سالم، 39 طبيبا وطبيبة، بينهم 10 سيدات فوزن بلقب الأم المثالية، وذلك لتميزهم وعطاءهم فى عملهم .

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية، التى عقدت اليوم، حيث استعرضت فيها جدول الأعمال، وتم تكريم 20 طبيب فوق السن و9 تحت السن لتميزهم فى مواقع عملهم المختلفة، وكذلك 10 طبييات، وأختار أعضاء الجمعية العمومية 3 بموجب واحد من كل فئة لترشيحهم للتكريم على مستوى النقابة العامة يوم 18 مارس الجارى.

وحصلت على لقب الأم المثالية، كلا من الطبيبات "مها كمال عبدالمطلب، مستشفى الأحرار، مها عبد الواحد بهنسي مستشفى كفر صقر، آمل محمود فرج إدارة ديرب نجم الصحية، حنان محمد عبد المجيد مستشفى الحسينية، أسماء عيد مرسى مستشفى حميات فاقوس، السيدة محمود صيام مستشفى أبو كبير، أميرة مخلص مستشفى المبرة، حنان محمد صابر مستشفى ههيا، منال مفتاح الطحاوى مستشفى أبو حماد، إيمان مغازى كلية الطب".

كما حاز 20 طبيب فوق السن "عضوية لأكثر من 15 سنة، على لقب طبيب مثالى، وهم " ياسر أبو الفتوح مستشفى منيا القمح، أحمد فتحي محمد وأشرف سليمان مستشفى الأحرار التعليمى، يسرى الألفى والشبرواي محمد سليم مستشفي كفر صقر، أيمن محمد سليم إدارة ديرب نجم، عدلي عبد اللطيف وحسن أحمد حسين مستشفى الحسينية، السيد عبد السلام مستشفى الإبراهيمية.

كما شمل التكريم على عبد الله مستشفى أبو كبير، رضا الديب وصبري حمدى مستشفى المبرة، فتحي إبراهيم مستشفى القنايات، عبد الباسط خلاف مستشفى ههيا، إبراهيم العزب مستشفى أبو حماد، أحمد عبد الحميد مستشفى فاقوس، يوسف أبو علون وسحر الجمال، نادر عبد الرحيم، كلية الطب، وحيد شومان مستشفى الجامعة".

كما كرم 9 أطباء عضوية أقل من 15 سنة وهم "أحمد علي البحراوي مستشفي الأحرار، هبة عبدالفتاح إدارة ديرب نجم، محمد عبدة عوض مستشفي الحسينية، ايمن أحمد شوقي حميات فاقوس، أحمد حسيني مستشفي ابوكبير، أحمد بخيب مستشفي المبرة، اميمة محمد مستشفي ههيا، سعد طلبة وميادة الشحات مستشفي ابو حماد.