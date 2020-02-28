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نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:45 ص
نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع مبارك ونعينع
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت صفحات تابعة لنقابة القراء، قيام 5 قراء آخرين بالتلاوة فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والحجاج الهنداوى، والقارئ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ هانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

فيما يفتتح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و د. ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد عزبة البيه بقرية العواسجة مركز ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتتناول خطبة الجمعة (مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ)، مفهوم العمل ليشمل: كل ما يقوم به الإنسان من قول، أو فعل، فمفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع، يشمل ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، وذكر، ونحوها، كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية، ويسهم في بناء مجتمع مترابط، زكي النفس، تسوده الألفة والتعاون، وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمة، وأن الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، منها: الصدق، وطيب القول، وإفشاء السلام، وغير ذلك مما يجعل الإنسان يألف، ويؤلف، ومنها: كل ما ينفع الإنسان به غيره، قل أو كثر، ماديًا كان أم معنويًا، ومنها: البناء والإصلاح والتعمير، ومنها: ما يعود نفعه على الحيوان والجماد، وللعمل الصالح ثمار كثيرة، ومنها: استمرار الأجر بعد الموت، ومنها: تكفير السيئات، وتبديلها حسنات، ومنها: عظم الجزاء في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن العمل السيئ يشمل كل عمل يغضب الله (عز وجل)، ويخرج بالإنسان من دائرة الإصلاح إلى الإفساد، ومن ذلك: تخلي الإنسان عن مسئوليته تجاه أسرته، وتقصيره في رعاية أبنائه، وعدم تربيتهم التربية الصالحة، ومنه : الإفساد في الأرض، والإضرار بالطرق، ومنه: ما يزرع الضغينة بين الناس، وما يسبب لهم أذى معنويًا كان أم ماديًا، كما أن للعمل السيئ آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة.

 


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