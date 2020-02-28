اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 02:49 م
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نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية خاصة بالنظافة والتجميل.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:09 م
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية خاصة بالنظافة والتجميل.. صور نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية
قنا- وائل محمد

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أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المبادرة الشبابية الخاصة بأعمال النظافة والتجميل والتشجير التي يجرى تنفيذها بدير الشهيد مارجرجس بقرية المحروسة بمدينة قنا للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال ، رافقه خلالها القمص ساروفيم لطفي كاهن الدير ومسئولي الوحدة المحلية بالإضافة الي الشباب المشارك.

 وأثنى نائب المحافظ على الجهود التي يبذلها الشباب لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى اللائق بها، مؤكدا علي ضرورة استثمار طاقاتهم واستغلالها الاستغلال الامثل باعتبارهم هم المستقبل، لافتا الي أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوي  النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.
 
ووجه الدكتور حازم عمر بضرورة التنسيق بين جميع المبادرات الشبابية و الوحدات المحلية بالمحافظة وعمل برتوكولات تعاون مع الجمعيات والمؤسسات النشطة في مجال خدمة البيئة والمجتمع للخروج بأفضل النتائج الممكنة مؤكدا علي ان المحافظة بمختلف اجهزتها التنفيذية حريصة علي تقديم  كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المبادرة مؤكدا علي دور المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة للمواطنين في تنفيذ اعمال المبادرة .
 
والجدير بالذكر أن المبادرة يشارك فيها حوالي 35 شاب متطوع من شباب الجامعات تهدف الي اضفاء المظهر الجمالي علي شوارع وميادين المحافظة من خلال القيام بأعمال نظافة وتشجير وتلوين بالإضافة الي انها تستهدف تنظيم حملات توعية بالمدارس ومراكز الشباب تحثُ.

 

نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية (1)
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية 
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية (2)
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية 
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية (3)
نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة شبابية 


 


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