اليوم السابع
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مهندسين القاهرة: 82 مستشارا يشرفون على التصويت بانتخابات التجديد النصفى

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:32 م
مهندسين القاهرة: 82 مستشارا يشرفون على التصويت بانتخابات التجديد النصفى المهندس سامح تاوضرس أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة
كتبت آية دعبس

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قال المهندس سامح تاوضرس مينا، أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بالقاهرة، إن 82 مستشارا من النيابة الإدارية يشاركون فى الإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات، والتى انطلقت صباح اليوم الجمعة، من بينهم 77 مستشارا موزعين على لجان التصويت، وبمشاركة 300 موظف وإدارى من العاملين بالنقابة الفرعية.

 

وأوضح تاوضرس، فى تصريحات صحفية، أن 260 ألف مهندس مسجلين بالنقابة الفرعية بالقاهرة، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت مسددى الاشتراكات حتى عام 2018، إلا أن النقابة وفرت لأعضائها إمكانية سداد الاشتراكات بالقرب من مقرات لجان التصويت، حرصا منها على مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى فرز الأصوات فى اللجان الفرعية فى السابعة من مساء اليوم.

 

وأضاف رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أن إعلان النتائج سيتم من خلال النقابة العامة، بعد تجميع كافة نتائج التصويت فى النقابات الفرعية على مستوى 25 محافظة، لافتا إلى أن إقبال المهندسين على التصويت بدأ قويا مع بداية فتح باب التصويت، إلا أن الأعداد شهدت هدوء فى الوقت الحالى لظروف الصلاة، مؤكدا أن الإقبال فى التجديد النصفى هذه المرة، تفوق اعداده التجديد النصفى السابق.

 

وكانت أعلنت نقابة المهندسين، منذ قليل، فتح باب التصويت، بانتخابات التجديد النصفى لعام 2020، لمجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك فى 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بواقع 33 لجنة للتصويت بأتحاء الجمهورية، اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020، وتستمر عمليات التصويت حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل.

 

وطالب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأى مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.


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