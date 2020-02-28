اليوم السابع
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خالد صلاح
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قصف مكثف على العاصمة الليبية وإجلاء مرضى

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:53 م
قصف مكثف على العاصمة الليبية وإجلاء مرضى غارة جوية _ صورة أرشيفية
طرابلس (رويترز)

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قال سكان إن القصف على العاصمة الليبية طرابلس، اشتد اليوم الجمعة مما دفع إلى إجلاء بعض المرضى من مستشفى قريب من المطار الوحيد العامل فى العاصمة.

 

وقال سكان إن القصف هذه المرة من بين أشد المرات منذ أن قال طرفا الصراع إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار فى يناير وترددت أصداء قذائف المدفعية فى وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة.

 

جاءت المعارك بين قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق والمتمركزة فى طرابلس فيما تحاول الأمم المتحدة عقد محادثات سلام فى جنيف.

 

وأدى قصف مطار معيتيقة إلى تعليق الرحلات لساعات على مدار أيام متتالية هذا الأسبوع، وشوهدت أضرار جديدة لحظيرة طائرات بعد قصف اليوم الجمعة.

ونشر المجلس البلدى أبو سليم، أحد أحياء طرابلس، صور منازل مدمرة على فيسبوك قائلا إن امرأة وطفلا نقلا للمستشفى.

 

 


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طرابلس

الجيش الوطنى الليبى

قوات السراج

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