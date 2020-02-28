اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. متحف الغردقة الخاص.. التكلفة 160 مليون جنيه ويعرض نسخة نادرة للمصحف

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:47 م
فيديو.. متحف الغردقة الخاص.. التكلفة 160 مليون جنيه ويعرض نسخة نادرة للمصحف متحف الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال ساعات قليلة مقبلة، متحف الغردقة الذي يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بمرافقة الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وعدد كبير من مسئولى الوزارة.. تعرف على أهم المعلومات عن متحف الغردقة
 
 
1- أول متحف في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص
 
2- تخطت تكلفته 160 مليون جنيه تحملها الشريك الخاص 
 
3-وزارة السياحة لم تتحمل سوى عرض القطع الأثرية
 
4-عائد المتحف مناصفة بين الوزارة والشركة الخاصة
 
5-تبلغ المساحة الكاملة للمتحف 10 آلاف متر 
 
6-قاعة العرض المتحفي مساحتها 3 آلاف متر 
 
7-يضم 2000 قطعة أثرية بينها قطع تعرض لأول مرة 
 
8- تم تزويد المتحف بمجوهرات ملكية ذهبية لأسرة محمد على
 
9-تعرض بداخله نسخة نادرة من المصحف الشريف 
 
10-يضم فاترينة تسمى العالم الآخر بها تماثيل عن مظاهر الجمال قديما 
 
11-الإله بس والملكة ميريت أمون من التماثيل المعروضة بالمتحف 
 
12 تذاكر الدخول 200 جنيه للأجنبي و100 للطلاب الأجانب و80 جنيه للمصرى 40 للطالب
 
 

متحف الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة