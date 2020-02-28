فيديو.. زوجة شيخ قطرى تفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى الدوحة من قلب سويسرا

كتب : أحمد علوى

قالت الشيخة أسماء أريان، زوجة الشيخ القطرى طلال بن عبد العزيز آل ثاني فى مؤتمر بنادى الصحافة بسويسرا ، اليوم الجمعة، إن النظام القطرى يواصل انتهاك حقوق أسرتها وزوجها المعتقل ، منذ سبع سنوات في السجون القطرية، مؤكدة أن النظام الحاكم فى الدوحة منعها من التواصل مع زوجها الذى يعانى من المرض وإصرار سلطات قطر على سجنه وهو امر غير جائز قانونا.

وطالبت أريان ، بسرعة انتداب طبيب لمتابعة حال زوجها المعتقل في السجون القطرية ، مشيرة الى أن النظام الحاكم نكل بزوجها وبغيره من القطريين

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن انتهاكات النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد أمير، الإرهابية بلغت ذروتها حتى ضاقت بها نفوس الشعب وفاضت مظالمهم على وسائل التواصل وصفحات الجرائد والإعلام حول العالم، مشيراً إلى أن الإعلام العالمى انتقد تضييق الخناق على المعارضة القطرية والمواطنين القطريين، وحتى وصلت إلى سحب الجنسية حال انتقاد المافيا القطرية الحاكمة أو عدم تمجيد النظام.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن النظام القطرى يعيش فى غياهب العصور المظلمة حيث أصدر مرسوماً يعاقب كل من ينتقد النظام أو يتداول معلومات تنتقده بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تبلغ 27 ألف دولار، مشيراً إلى أن الجمل الرنانة التي يرددها إعلامه سواء قناة الجزيرة أو اذنابها من تبنيها الرأي والرأى الآخر والدعوة إلى الديمقراطية ما هي إلا أكاذيب صارخة لا يطبقها على المواطنين القطريين.

ولفت التقرير، إلى أن القمع والتعذيب الذى يطال المعارضيين القطريين غير مسبوق، حيث يسخر تميم بن حمد رجاله للبطش بكل من تسول له نفسه ويوجه كلمة انتقاد لنظامة، بل يصل الأمر إلى حرمان أبناء المعارضين من التعليم والحقوق المدنية، وتابع:"هذا ما يعلمه العالم من عصر تميم المظلم وما خفى كان أعظم".