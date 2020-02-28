اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. زوجة شيخ قطرى تفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى الدوحة من قلب سويسرا

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:13 م
فيديو.. زوجة شيخ قطرى تفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى الدوحة من قلب سويسرا زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشيخة أسماء أريان، زوجة الشيخ القطرى طلال بن عبد العزيز آل ثاني فى مؤتمر بنادى الصحافة بسويسرا ، اليوم الجمعة، إن النظام القطرى يواصل انتهاك حقوق أسرتها وزوجها المعتقل ، منذ سبع سنوات في السجون القطرية، مؤكدة أن النظام الحاكم فى الدوحة منعها من التواصل مع زوجها الذى يعانى من المرض وإصرار سلطات قطر على سجنه وهو امر غير جائز قانونا.

وطالبت أريان ، بسرعة انتداب طبيب لمتابعة حال زوجها المعتقل في السجون القطرية ، مشيرة الى أن النظام الحاكم نكل بزوجها وبغيره من القطريين 

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن انتهاكات النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد أمير، الإرهابية بلغت ذروتها حتى ضاقت بها نفوس الشعب وفاضت مظالمهم على وسائل التواصل وصفحات الجرائد والإعلام حول العالم، مشيراً إلى أن الإعلام العالمى انتقد تضييق الخناق على المعارضة القطرية والمواطنين القطريين، وحتى وصلت إلى سحب الجنسية حال انتقاد المافيا القطرية الحاكمة أو عدم تمجيد النظام.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن النظام القطرى يعيش فى غياهب العصور المظلمة حيث أصدر مرسوماً يعاقب كل من ينتقد النظام أو يتداول معلومات تنتقده بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تبلغ 27 ألف دولار، مشيراً إلى أن الجمل الرنانة التي يرددها إعلامه سواء قناة الجزيرة أو اذنابها من تبنيها الرأي والرأى الآخر والدعوة إلى الديمقراطية ما هي إلا أكاذيب صارخة لا يطبقها على المواطنين القطريين.

ولفت التقرير، إلى أن القمع والتعذيب الذى يطال المعارضيين القطريين غير مسبوق، حيث يسخر تميم بن حمد رجاله للبطش بكل من تسول له نفسه ويوجه كلمة انتقاد لنظامة، بل يصل الأمر إلى حرمان أبناء المعارضين من التعليم والحقوق المدنية، وتابع:"هذا ما يعلمه العالم من عصر تميم المظلم وما خفى كان أعظم".

 


قطر

الانتهاكات القطرية

التعذيب في السجون القطرية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة