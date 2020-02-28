اليوم السابع
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غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:35 م
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين.. صور انتخابات المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، انتهاء التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين " مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة.وجارى الآن إجراء عملية الفرز.
 
وقال المهندس سامح تاوضرس مينا، آمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بالقاهرة، إن الانتخابات شهدت مشاركة ما يقرب من 2200 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى عكست الوجه الحضارى للمهندسين، موضحا أن 82 مستشار من النيابة الإدارية يشاركون فى الإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات، و التى انطلقت صباح اليوم، الجمعة، من بينهم 77 مستشار موزعين على لجان التصويت، وبمشاركة 300 موظف وادارى من العاملين بالنقابة الفرعية.
 
وأضاف رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أن إعلان النتائج سيتم من خلال النقابة العامة، بعد تجميع كافة نتائج التصويت فالنقابات الفرعية على مستوى 25 محافظة، لافتا إلى أن إقبال المهندسين على التصويت بدأ قويا مع بداية فتح باب التصويت، إلا أن الأعداد شهدت هدوء فى الوقت الحالى لظروف الصلاة، مؤكدا أن الإقبال فى التجديد النصفى هذه المرة، تفوق اعداده التجديد النصفى السابق.
 
وكانت أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب التصويت، فى العاشرة، من صباح اليوم، الجمعة، بانتخابات التجديد النصفى لعام 2020، لمجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك فى 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بواقع 33 لجنة للتصويت بأتحاء الجمهورية، اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020، وتستمر عمليات التصويت حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل.
 
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