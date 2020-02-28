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عامل زراعي يتخلص من حياته شنقا بقرية بالشرقية لمروره بحالة نفسية

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:15 م
عامل زراعي يتخلص من حياته شنقا بقرية بالشرقية لمروره بحالة نفسية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تخلص عامل مزارع بقرية بمحافظة الشرقية، من حياته شنقا، داخل مسكنه لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير نيابة ديرب نجم، و بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، التي صرحت بالدفن عقب التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

 تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بوقوع  بالعثور علي عامل زراعي بعزبة تابعة لقرية سندنهور، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلي موقع البلاغ.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،  العثور علي  " س ع ال ش" 68  سنة  عامل زراعي، مشنوقا داخل منور المسكن المقيم فيه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه دخل في حالة إكتئاب بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، وقيام أسرته من أبناءه والدته بإجتنابه في الفترة الأخيرة وعدم الحديث معه لخلافات أسرية، وتم نقل الجثمان بمعرفة النيابة العامة لمستشفي بلبيس العام  للتحفظ عليه بالمشرحة وصرحت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق متصل تلقي مدير الأمن إخطار بوقوع حادث ناحية الطريق الإقليمي، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وبالفحص تبين إصابة " أحمد ع ع" 35 سنة مقيم تل حوين بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة وإشتباه ما بعد الإرتجاج، و" لطفي ر م" 43 سنة مقيم تل حوين مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وإشتباه ما بعد الإرتجاج،وتم نقلهما إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، وقامت الأجهزة الأمنية وضباط المرور برفع أثار الحادث من علي جانبي الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

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