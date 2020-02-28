اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 107 أطنان مواد بترولية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:51 م
ضبط 107 أطنان مواد بترولية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة جانب من منتاجات المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، عدة حملات أمنية تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة وذلك بعدد من محافظات الجمهورية ، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الــ24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

 

ونجحت الحملات في قضايا المواد الغذائية في ضبط (2) مصنع مواد "بدون ترخيص" ، بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى كمية وزنت (101,75 طن زيوت طعام – 500 كيلو جرام مواد غذائية) مغشوشة ومقلدة ، منسوب إنتاجها لشركات وهمية ، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية  .

 

وأثمرت الجهود عن ضبط فى مجال حماية البيئة مصنع مواد بترولية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بإجمالى كمية وزنت (5, 107 طن مواد بترولية) مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

 

وتمكنت الجهود من ضبط فى مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة (17) منشأة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية – لإرتكاب المخالفات الآتية (مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة  ، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة والصلبة ، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، عدم وجود مهمات .

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

 

 


حملات امنية

الأجهزة الأمنية

البيئة والمسطحات

حماية البيئة

أخبار عاجله

أخبار مصرية

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة