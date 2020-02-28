ضبط 107 أطنان مواد بترولية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، عدة حملات أمنية تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة وذلك بعدد من محافظات الجمهورية ، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الــ24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

ونجحت الحملات في قضايا المواد الغذائية في ضبط (2) مصنع مواد "بدون ترخيص" ، بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى كمية وزنت (101,75 طن زيوت طعام – 500 كيلو جرام مواد غذائية) مغشوشة ومقلدة ، منسوب إنتاجها لشركات وهمية ، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

وأثمرت الجهود عن ضبط فى مجال حماية البيئة مصنع مواد بترولية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بإجمالى كمية وزنت (5, 107 طن مواد بترولية) مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

وتمكنت الجهود من ضبط فى مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة (17) منشأة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية – لإرتكاب المخالفات الآتية (مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة والصلبة ، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، عدم وجود مهمات .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .