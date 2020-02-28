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صحيفة إسبانية تنتقد أردوغان: يبتز أوروبا مجددا بقضية المهاجرين السوريين

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:24 م
صحيفة إسبانية تنتقد أردوغان: يبتز أوروبا مجددا بقضية المهاجرين السوريين أردوغان
كتبت فاطمة شوقى

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هاجمت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقالت إن الرئيس التركى لا يفوت فرصة لابتزاز أوروبا بقضية اللاجئين السوريين، وتذكيرهم بضرورة دفع الأموال كتعويض عن الخدمات التى يقوم بها من أجل منع أزمة المهاجرين عن أوروبا.
 
 
وتحدث وزير الخارجية التركى ميفلوت تشافوسوجلو مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج وطلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع حول اللاجئين
السوريين فى تركيا.
 
 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التوتر يزداد دقيقة بعد دقيقة فى إدلب بعد أن فقدت تركيا 33 جنديًا وأصيب 32 آخرون فى تفجير، وهو أكثر الأيام دموية بالنسبة لقواتهم منذ تدخلهم مباشرة فى الحرب.
 
 
وأوضحت أن هناك 3.5 مليون لاجئ و900 ألف آخرين نزحوا بسبب القتال فى إدلب ينتظرون عند الجدار الفاصل للوصول إلى البلاد.
 
ويهدد أردوغان بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى أوروبا إذا وصفت الدول الأوروبية التوغل العسكرى للبلاد فى سوريا بأنه احتلال، كما وجه الرئيس التركى تهديد مماثلا إذا فشل الاتحاد الأوروبى فى تقديم مساعدات مالية لأنقرة لدعم اللاجئين.
 
وأوضحت الصحيفة أن الجيش السورى بمساعدة من روسيا، منذ ديسمبر الما ضى يهدف إلى استعادة السيطرة على إدلب، وهى مقاطعة حدودية مع تركيا عليها الذراع السورى لتنظيم القاعدة وحيث توجد فى أنقرة شبكة من 12 مركز مراقبة، وفى الأسبوع الماضى، استعاد السوريون السيطرة على الطريق السريع الذى يربط حلب بدمشق، لكن أمس تم قطع طريق الاتصال الرئيسى هذا مرة أخرى.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأتراك لديهم الآلاف من الرجال المنتشرين فى إدلب لدعم الجماعات الإرهابية المحلية المختلفة التى تعمل تحت راية ما يسمى الجيش الوطنى السورى.

اردوغان

سوريا

اوروبا

المهاجرين

الاتحاد الاوروبى

اللاجئين

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