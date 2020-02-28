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"صحة طفلك من صحتك".. مبادرة جديدة بالقليوبية لمتابعة السيدات الحوامل

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:20 م
"صحة طفلك من صحتك".. مبادرة جديدة بالقليوبية لمتابعة السيدات الحوامل وكيل صحة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق المبادرة القومية "صحة الأم والجنين"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق الأول من مارس تحت عنوان "صحة طفلك من صحتك"، وذلك من خلال متابعة صحة السيدات الحوامل والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

 
وأوضحت مديرية الحة بالقليوبية، أنه تقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوصات وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة، فى 185 وحدة صحية على مستوى المحافظة بالمجان وتستهدف السيدات الحوامل المصريات وغير المصريات المقيمات بمصر.
 
وأضافت المديرية، أن الخدمات المقدمة بالحملة تشمل الكشف عن الأمراض التى تنتقل بالدم من الأم للجنين وهي فيروس B، والزهري ومرض نقص المناعة المكتسبة، وقياس الضغط والسكر، وقياس الوزن والطول، كما تضمن المبادرة نشر التوعية بالمشاكل الصحية التى لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التى تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة كما تهتم بتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل.
 
ومن ناحيته، أشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثًا من الأمراض التى تؤثر على صحتهم، موضحاً أن مرض الزهرى ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويسبب العيوب الخلقية إلى حد كبير مما يزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاة فى غضون أيام قليلة من بعد الولادة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تصاب الأم بمرض الزهرى ولا تعرف ذلك.
 
وأضاف، أن المبادرة تشمل أيضًا فحص فيروس بى، وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدى إلى حدوث نزيف فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين، موضحا أن حملة "صحة طفلك من صحتك" تأتي ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة.

اخبار القليوبية

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صحة طفلك من صحتك

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