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الجمعة، 28 فبراير 2020 02:48 م
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شحن 4500 طن صودا كاوية وتفريغ 1200 طن حديد بموانئ بورسعيد

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:16 م
شحن 4500 طن صودا كاوية وتفريغ 1200 طن حديد بموانئ بورسعيد موانئ - أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالي" ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة BOMAR JUNO التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 4500 طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل أيضًا السفينة MY FILIZ التى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 72 متر والغاطس 3.2 متر وذلك لتفريغ 1200 طن حديد بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة  سفينتين  ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات  الشحن والتفريغ  على الأرصفة.

فى سياق آخر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول أمس 494 شاحنة و65 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 133 شاحنة و20 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 شاحنة و7 سيارات فيما استقبل الميناء أول أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 99 شاحنة و5 سيارات وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 13 شاحنة و28 سيارة .

وفى ميناء نويبع، تم استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 40 شاحنة و4 سيارة فيما شهد الميناء أول أمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج "وصول وسفر" وعلى متنهم 108 شاحنة وسيارة كما شهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية للعبارة كوين نفرتيتى.

 


 

 


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