اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 06:36 م
خالد صلاح
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رئيس كوريا الجنوبية يرفض تفعيل قرار منع دخول الصينيين إلى بلاده بسبب كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:05 م
رئيس كوريا الجنوبية يرفض تفعيل قرار منع دخول الصينيين إلى بلاده بسبب كورونا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
أ ش أ

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أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الجمعة أن منع دخول الصينيين إلى كوريا الجنوبية مستحيل ولا فائدة منه، وذلك وسط المطالبات بفرض حظر تام على دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مون خلال اجتماع عُقد فى مبنى البرلمان بغرب سول مع قادة الأحزاب السياسية الأربعة فى البلاد:"إنه ليس من المستحسن الجدال حول هذه المسألة فى الساحة السياسية"...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.


وأضاف مون:" أنه لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بين الصينيين الوافدين من الصين منذ بدء تنفيذ إجراءات الدخول الخاصة للمواطنين الصينيين فى يوم 4 فبراير الماضي، ولقد انخفض عدد الصينيين القادمين إلى كوريا الجنوبية فى يوم واحد إلى نحو ألف شخص من 20 ألف شخص".


وتابع الرئيس الكوري:" اننا نستورد حاليا الكثير من الأدوية من الصين، لذلك، قد يؤثر منع دخول الصينين سلبا على ذلك، وإذا فرضنا حظرا كاملا على دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد، فقد تمنع الدول الأخرى المواطنين الكوريين من الدخول إليها مثلما نفعل ضد الصين".
يُشار إلى أن كوريا الجنوبية تحافظ على قيود محدودة على دخول الأشخاص القادمين من مقاطعة "هوبي" الصينية -وعاصمتها "ووهان" التى نشأ فيها الفيروس- منذ 4 فبراير الماضي


كوريا الجنوبية

كورونا

الصين

فيروس كورونا

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