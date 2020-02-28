توافد على نقابات المهندسين.. ونقيب القليوبية يدلى بصوته بالساعات الأولى

أسماء على بدر – إبراهيم سالم – إيمان مهنا هيثم البدري - ضحا صالح

شهدت الساعات الأولي من فتح اللجان توافد المهندسين على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفى، حيث أدلي المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بمحافظة القليوبية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة القليوبية، والتي بدأت في العاشرة صباح اليوم الجمعة وتستمر حتي السابعة من مساء اليوم، تحت الإشراف القضائي برئاسة المستشار عدلي عبد الفتاح جاد، والمستشار حافظ أحمد عباس، ومشرف اللجنة الفرعية المستشار إسلام إبراهيم، وإشراف 12 مستشارا علي 12 لجنة انتخابية بنادي بنها الرياضي، وفي ظل تواجد أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقال مجاهد، إن النقابة العامة والفرعية بالقليوبية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تاركين الفرصة لجموع المهندسين لاختيار مهندسين أكفاء ذو فكر عالي يساعدون علي الدفع بالعجلة الاقتصادية وتقدم الوطن.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، إقبالاً من قبل الناخبين لأداء عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وذلك بمقر النادي بسابا باشا.

وينافس 45 مرشحا عن شعب الكهرباء، الميكانيكا، العمارة، مدني، الغزل والنسيج والتعدين، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، ويختار منهما الناخبين 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، جرى توزيعها وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات بنصيب 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعدا واحدا لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين.

ويتنافس على عضوية مجلس النقابة في شعبة الميكانيكا 5 مرشحين، هم " كريم الكسار، محمود صادق الكناني، خالد أمين، محمد سامي، عمرو حلمي"، فيما يتنافس عن شعبة عمارة 6 مرشحين، كل من "عادل الصاوي، محمد التركي، وائل إبراهيم شريف، لمياء الزغبي، أيتن زميل، محمد الرشيدي."

ويخوض المنافسة عن شعبة مدني 11 مرشحا، كل من "حسن لطفي، محمد خليل، كريم القصبي، محمد عبد المنعم، حاتم الطحان، حنان محمد شعبان، أيمن سرحان، محمد أسامة، سماح عمر، محمد حبشي، وخلف غانم."، بينما يتنافس في شعب الغزل والنسيج والتعدين، 4 مرشحين هم " هبة المغربي، عبير متولي مدني، أحمد عبد المريد، وسوزي دبور"

وشعبة الكهرباء بنقابة مهندسين الإسكندرية على أعلى قائمة مرشحين، وعددهم 19 متنافسا وتتضمن " محمد فتح الباب، وليد إبراهيم ماضي، مينا ميلاد لبيب، أحمد جمال، أسامة مشعل، أحمد الغمري، هاني الجوهري، حسن خلف، ياسر فراج".

كما يتنافس على مقاعد مجلس النقابة من شعبة الكهرباء كل من " مينا وجدي جرجس، حمدي طاهر، حسن عرابي، علاء محجوب، سامح اندراوس، باسم محروس، أحمد عبد السلام، مجدي عبد الله، رياض شهاوي، وسالم قباري."

وفي الشرقية شهدت الساعات الأولي انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الفرعية للمهندسين في مدينة الزقازيق، إقبالا من قبل الأعضاء، للمشاركة في اختيار 7 أعضاء للمجلس، ومن المقرر استمرار التصويت حتي السابعة مساء، وبعدها فرز الأصوات، تحت إشراف قضائي.

وأكد الدكتور تامر جعفر نقيب مهندسي الشرقية، أن عدد المهندسين من لهم حق التصويت 38 الف 588 عضو، وتم توزيعهم علي 14 لجنة وهي 5 لجان لشعبة المدني، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا ، لجنة لكلا من العمارة ، بترول وكيمياء والغزل .

وفي أسيوط بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، فتح باب التصويت أمام أعضاء نقابة المهندسين فى الانتخابات المنعقدة اليوم والتى تستمر حتى السابعة مساء ويتنافس فيها 23 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة.

وقام المستشار سيد قاسم، رئيس اللجنة العامة، يرافقه المستشار إبراهيم أحمد عبد الحليم باللجنة العامة، والمستشار خالد محمد محمود بخيت مشرف اللجان النقابية، والمهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، و5 قضاة، اللجان الانتخابية، وصناديق الاقتراع، وعمليات فك التشميع للمظاريف الخاصة بالانتخابات، التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء من الهدوء.