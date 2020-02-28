اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد على نقابات المهندسين.. ونقيب القليوبية يدلى بصوته بالساعات الأولى

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:33 م
توافد على نقابات المهندسين.. ونقيب القليوبية يدلى بصوته بالساعات الأولى نقيب القليوبية يدلي بصوته
أسماء على بدر – إبراهيم سالم – إيمان مهنا هيثم البدري - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الساعات الأولي من فتح اللجان توافد المهندسين على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفى، حيث أدلي المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بمحافظة القليوبية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة القليوبية، والتي بدأت في العاشرة صباح اليوم الجمعة وتستمر حتي السابعة من مساء اليوم، تحت الإشراف القضائي برئاسة  المستشار عدلي عبد الفتاح جاد، والمستشار حافظ أحمد عباس، ومشرف اللجنة الفرعية المستشار إسلام إبراهيم، وإشراف 12 مستشارا علي 12 لجنة انتخابية بنادي بنها الرياضي، وفي ظل تواجد أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقال مجاهد، إن النقابة العامة والفرعية بالقليوبية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تاركين الفرصة لجموع المهندسين لاختيار مهندسين أكفاء ذو فكر عالي يساعدون علي الدفع بالعجلة الاقتصادية وتقدم الوطن.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، إقبالاً من قبل الناخبين لأداء عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وذلك بمقر النادي بسابا باشا.

وينافس 45 مرشحا عن شعب الكهرباء، الميكانيكا، العمارة، مدني، الغزل والنسيج والتعدين، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، ويختار منهما الناخبين 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، جرى توزيعها وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات بنصيب 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعدا واحدا لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين.

ويتنافس على عضوية مجلس النقابة في شعبة الميكانيكا 5 مرشحين، هم " كريم الكسار، محمود صادق الكناني، خالد أمين، محمد سامي، عمرو حلمي"، فيما يتنافس عن شعبة عمارة 6 مرشحين، كل من "عادل الصاوي، محمد التركي، وائل إبراهيم شريف، لمياء الزغبي، أيتن زميل، محمد الرشيدي."

ويخوض المنافسة عن شعبة مدني 11 مرشحا، كل من "حسن لطفي، محمد خليل، كريم القصبي، محمد عبد المنعم، حاتم الطحان، حنان محمد شعبان، أيمن سرحان، محمد أسامة، سماح عمر، محمد حبشي، وخلف غانم."، بينما يتنافس في شعب الغزل والنسيج والتعدين، 4 مرشحين هم " هبة المغربي، عبير متولي مدني، أحمد عبد المريد، وسوزي دبور"

وشعبة الكهرباء بنقابة مهندسين الإسكندرية على أعلى قائمة مرشحين، وعددهم 19 متنافسا وتتضمن " محمد فتح الباب، وليد إبراهيم ماضي، مينا ميلاد لبيب، أحمد جمال، أسامة مشعل، أحمد الغمري، هاني الجوهري، حسن خلف، ياسر فراج".

كما يتنافس على مقاعد مجلس النقابة من شعبة الكهرباء كل من " مينا وجدي جرجس، حمدي طاهر، حسن عرابي، علاء محجوب، سامح اندراوس، باسم محروس، أحمد عبد السلام، مجدي عبد الله، رياض شهاوي، وسالم قباري."

وفي الشرقية شهدت الساعات الأولي انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الفرعية للمهندسين في مدينة الزقازيق، إقبالا من قبل الأعضاء، للمشاركة في اختيار 7 أعضاء للمجلس، ومن المقرر استمرار التصويت حتي السابعة مساء، وبعدها فرز الأصوات، تحت إشراف قضائي.

وأكد الدكتور تامر جعفر نقيب مهندسي الشرقية، أن عدد المهندسين من لهم حق التصويت 38 الف 588 عضو، وتم توزيعهم علي 14 لجنة  وهي 5 لجان لشعبة المدني، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا ، لجنة  لكلا من العمارة ، بترول وكيمياء والغزل  .

وفي أسيوط بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، فتح باب التصويت أمام أعضاء نقابة المهندسين فى الانتخابات المنعقدة اليوم والتى تستمر حتى السابعة مساء ويتنافس فيها 23 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة.

وقام المستشار سيد قاسم، رئيس اللجنة العامة، يرافقه المستشار إبراهيم أحمد عبد الحليم باللجنة العامة، والمستشار خالد محمد محمود بخيت مشرف اللجان النقابية، والمهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، و5 قضاة، اللجان الانتخابية، وصناديق الاقتراع، وعمليات فك التشميع للمظاريف الخاصة بالانتخابات، التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء من الهدوء.

received_829157614268027
 
 
IMG_3947

 


انتخابات

نقابة المهندسين

انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

محافظات

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة