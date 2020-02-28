تفاصيل افتتاح مجمع خدمات حدائق أكتوبر بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

افتتح اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، مجمع خدمات حدائق أكتوبر، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والذى يضم (قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدنى، مكتب أدلة جنائية مميكن)، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها، إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة، بقصد تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وذلك بناء على ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تم تجهيز كافة الوحدات التى يشملها المجمع بأماكن لائقة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى عمل كافيتريات على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وذلك خلال فترة تواجدهم بالمجمع، بالإضافة إلى مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة ، بالإضافة إلى افتتاح قاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لرجال الشرطة ، بما يمكنهم من أداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.

وكانت وزارة الداخلية، افتتحت في وقت سابق أيضا مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

افتتاح وحدة مرور

وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة وحدة تراخيص مدينة نصر, وحدة تراخيص مصر الجديدة ومجمع تراخيص القاهرة الجديدة ومنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ويتم العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.