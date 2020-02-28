تفاصيل إنشاء أكبر مستشفى متطور لعلاج أمراض الكبد بههيا.. والانتهاء خلال شهرين

وكان كشف المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة بالشرقية، التي تمت خلال العام الماضي، والذي شمل 3 ملايين و447 ألفا و628 مواطنًا، عن زيادة معدلات الإصابة بأمراض فيرس سى ومضاعفاتها بين المواطنين، والأمر الذي استدعي لضرورة سرعة استكمال المعهد بعد توقف ما يقرب من 20 عاما لظروف اقتصادية.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعهد سيكون بمثابة طفرة في تقديم أحدث العلاجات المتخصصة لمرضي الكبد، حيث ستوفر وزارة الصحة أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة في أمراض الكبد، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المبني في المرحلة الإنشائية ومن المقرر الإنتهاء منه في غضون شهرين، بتكلفة 120 مليون جنيه، حيث تم توفير المبلغ علي مرحلتين بموجب 60 مليون في كل مرحلة، موضحا أنه عقب تسليم المبني، سيتم البدء في التجهيزات الطبية وغير الطبية، أبرزها وحدة عناية مركزة متكاملة ، ووحدة أشعة متطورة، وأجنحة للعمليات للكبد، بالإضافة إلي غرف للحجز بقوة 47 سرير، واستقبال وسكن للأطباء والتمريض والتجهيزات الأخري .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك اهتماما من قبل الوزارة والمحافظة بشان سرعة تدعيم المشروعات الصحية، وخلال عام تم دعم بالمحافظة في إطار التطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بتكلفة أكثر من 211 مليون جنيه، لتطوير كل من مستشفي كبد ههيا بقيمة 60 مليون جنيه، مستشفي كفر صقر المركزي بقيمة 40 مليون جنيه، مستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق بقيمة 30 مليون جنيه، مستشفي أبو حماد المركزي بقيمة 30 مليون جنيه، مستشفي حميات فاقوس بقيمة 15 مليون جنيه، مستشفي أبو كبير المركزي بقيمة 6 مليون جنيه، مستشفي فاقوس النموذجي بقيمة 4 مليون جنيه، المركز الطبي بالحسينية بقيمة 10 مليون جنيه، وحدة طب الأسرة بحمد موسي بأبو كبير بقيمة 4.704 مليون جنيه، وعمل الصيانة للمباني والآلات والمعدات بقيمة 12 مليون جنيه ، كما تم الإنتهاء من مشروعات الوحدات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من 46 مليون جنيه.