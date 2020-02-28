اليوم السابع
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تحرير 707 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 160 إنتطار خاطئ

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:25 م
تحرير 707 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 160 إنتطار خاطئ حملة مرورية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل علي الإنضباط المروري بالطرق وتم تحري 707 مخالفة ينهم 160 مخالفة إنتظار خاطئ.

تلقي اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد  قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية،  وتم تحرير 707 مخالفة متنوعة بينهم 160 مخالفة إنتظار خاطئ ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وسيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص ، ومخالفات إنتظار في الممنوع ، مخالفة تجاوز السرعة ومخالفة تحميل خارج الموقف والمواقف العشوائية وتحرير مخالفات لإستخدام المحول أثناء القيادة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد شنت عددا  من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة  عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، و مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، ودراجات نارية مخالفة ومخالفات "موقف عشوائى"، ومخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت، اليوم، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

 
 
 
 

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